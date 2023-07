Un evento che pure andrà a generare 2.000 pernottamenti di tutto il personale impegnato nella kermesse contadina e in larga parte alloggiato in città.

ASCOLI PICENO – Nota del Senatore Guido Castelli: ” Il Villaggio della Coldiretti a San Benedetto del Tronto rappresenta certamente un riconoscimento significativo per le Marche, in generale, e in particolare per il sud di una regione che sempre più si sta mettendo in evidenza sia a livello nazionale che internazionale.”

Soltanto tre settimane fa si è tenuta a Colli del Tronto la Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero, un evento di cinque giornate che ha visto la partecipazione di delegati provenienti da tutti i continenti. Oggi, con la vetrina in cui verranno esposte le eccellenze della produzione agricola Made in Italy nella splendida cornice della città di San Benedetto, l’Italia mostra al mondo uno dei più importanti patrimoni della nostra nazione. Un patrimonio che tutti ci invidiano e che necessariamente deve essere valorizzato e tutelato.

Sulla stampa locale ho letto di qualche polemica rivolta nei confronti di chi, a livello comunale, ha gestito alcuni spazi generando qualche disagio, ma l’auspicio è che trovino centralità nella discussione temi come l’unicità, la biodiversità, la sostenibilità dei nostri prodotti agricoli che conferiscono all’Italia un primato assoluto nel settore agroalimentare.

C’è un detto che fa “chi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire” e che sembra ritagliato per la bella San Benedetto scelta, per la prima volta in assoluto, come sede del Villaggio della Coldiretti pur non essendo capoluogo di regione. Un evento che pure andrà a generare 2.000 pernottamenti di tutto il personale impegnato nella kermesse contadina e in larga parte alloggiato in città.

