ASCOLI PICENO- Con l’ordinanza dirigenziale n. 380 del 7 luglio 2023 l’Amministrazione comunale ha disposto di adottare, in via temporanea, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione

della viabilità in Largo Crivelli, Corso Mazzini, e Piazza Roma, da lunedì 10 luglio 2023:

LARGO CRIVELLI E CORSO MAZZINI (lato Nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Bonaccorsi e Largo Crivelli):

– divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 06:00 alle ore 14:00, escluso i giorni festivi, per area di mercato;

– divieto di transito, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, escluso i giorni festivi, per area mercato;

– l’istituzione di un’area carico/scarico merci, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali, limitata a 30 minuti di permanenza con obbligo di chiara indicazione dell’orario di inizio sosta sul parabrezza;

– l’istituzione di un’area destinata alla sosta, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 dei giorni feriali, riservata ai veicoli residenti ZTL 1,2,3 e/o autorizzati, muniti di apposito permesso da esporre sul parabrezza;

– l’istituzione di un’area destinata alla sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, riservata ai veicoli residenti ZTL 1,2,3 e/o autorizzati, muniti di apposito permesso da esporre sul parabrezza;

VIA DEI SABINI nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Carlo Goldoni e Corso Mazzini:

– ripristino doppio senso di circolazione per strada senza uscita all’intersezione con Corso Mazzini;

VIA CARLO GOLDONI:

– il divieto di fermata in ambo i lati

VIA DEI BONACCORSI:

– l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con Corso Mazzini, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, escluso i giorni festivi;

PIAZZA ROMA:

– l’istituzione di un’area carico/scarico merci al lato Ovest della piazza dalle ore 08:00 alle ore 18:00, escluso giorni festivi, limitata a 30 minuti di permanenza con obbligo di chiara indicazione dell’orario di inizio sosta sul parabrezza;

– l’istituzione di un’area destinata alla sosta dei soli veicoli residenti ZTL 1,2,3 e/o autorizzati, muniti di apposito permesso da esporre sul parabrezza, al lato Ovest della piazza dalle ore 18:00 alle ore 06:00;

– la conferma degli spazi già destinati alla sosta dei veicoli elettrici e motocicli/ciclomotori, come da segnaletica esistente, con orario 0-24;

– la conferma del divieto di sosta 0-24 con rimozione al lato Est della Piazza dal civico 8 al civico 10 per permettere la manovra ai veicoli più ingombranti.

