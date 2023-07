ASCOLI PICENO – Il chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno ospiterà due spettacolari serate di magia, musica e cabaret il 12 e il 18 agosto.

“Cabaret Show” è una mini rassegna comica, sulla falsariga del noto programma tv Zelig, che vedrà salire sul palco una conduttrice e tre artisti di fama nazionale, per due ore e mezza di risate e magie. Il primo spettacolo si terrà il 12 con il Mago Ares, il comico Angelo Carestia e Paolo Casagrande, con le sue stranissime ed esilaranti invenzioni, presentati dalla showgirl Chiara Zappacosta. Il 18 invece saliranno sul palco Gianluca Giugliarelli di Zelig Off, e Alessandro Mancini, mago comico, presentati dalla showgirl Gloria Conti, reduce dai successi Rai con Fiorello a “Viva Rai2”, che delizierà gli ospiti con la sua incantevole voce. Cabaret show è una produzione Associazione Lido degli Aranci di Grottammare, da 40 anni sulla cresta dell’onda nel campo comico nazionale.

Mago Ares, al secolo Michele Orlandi, è un artista abruzzese ormai apprezzato in tutta Italia che ha partecipato a manifestazioni internazionali ed ha avuto passaggi in tv nazionali. Artista completo, spazia dalla magia da scena, presentata con classe e disinvoltura (spettacoli teatrali in cui si vedono levitare a mezzaria splendide fanciulle o grandi illusioni come la donna tagliata a metà), all’intrattenimento di micromagia, eseguito con dinamismo a diretto contatto con gli increduli spettatori. La sua grande versatilità lo rende adatto sia per un pubblico di adulti che per occasioni specificatamente indirizzate ai bambini.

Angelo Carestia è un comico a 360 gradi: barzellette, cabaret, canzoni, nonché imitatore straordinario. Tra le sue voci più sorprendenti quella dell’indimenticabile “principe della risata” Totò che raggiunge il massimo della spettacolarità nell’esecuzione impeccabile della celebre “Miss mia cara miss”. Oltre a Totò, cantanti, attori, politici e “tutto quanto fa spettacolo!”. Angelo Carestia calca i palcoscenici di mezza Italia fin dall’età di 16 anni con ottimi risultati e un buon successo, svariando dalle feste di piazza ai teatri, dalle convention alle feste private, ricevendo belle soddisfazioni soprattutto nei locali dove è presente il circuito del cabaret. Da molto tempo ormai è anche conduttore televisivo e radiofonico sulle più disparate emittenti locali tra Abruzzo e Marche, e conduttore anche di molte manifestazioni pubbliche quali concorsi canori, défilé di moda e selezioni di cabaret per alcuni importanti festival come “Cabaret amore mio” (Grottammare), festival di Basilicata e altri. Reduce dal tour invernale nel nord Italia, Carestia si presenta ad Ascoli con il suo nuovo spettacolo comico.