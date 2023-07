Debutto a Cosenza il 19 agosto, poi a Modena. Bisognerà attendere il 29 agosto per la prima partita in casa dei bianconeri

ASCOLI PICENO – Debutto con doppia trasferta per l’Ascoli nel prossimo Campionato di Serie B: questo quanto emerso Nel corso dell’evento di presentazione del calendario s.s. 2023/24, organizzato dalla Lega B e dal Como Calcio nella splendida location di Villa Olmo sul Lago di Como.

Per l’Ascoli Calcio era presente il Presidente Carlo Neri: “Tre delle prime quattro giornate le disputeremo fuori casa, quindi dovremo essere fin da subito competitivi. Andremo su ogni campo per vincere. Siamo il Club più antico della cadetteria e quello col maggior numero di presenze in B. Anche quest’anno rappresenteremo la regione Marche e il Centro Italia, un grande orgoglio e allo stesso tempo una piacevole responsabilità” – così a caldo il Presidente Neri.

Questo il calendario dell’Ascoli:

1^ – 19 ago 23 – COSENZA-ASCOLI

2^ – 26 ago 23 – MODENA-ASCOLI

3^ – 29 ago 23 – ASCOLI-FERALPISALO’

4^ – 2 set 23 – SUDTIROL-ASCOLI

5^ – 16 set 23 – ASCOLI-PALERMO

6^ – 23 set 23 – CREMONESE-ASCOLI

7^ – 26 set 23 – ASCOLI-TERNANA

8^ – 30 set 23 – X-ASCOLI

9^ – 7 ott 23 – ASCOLI-SAMPDORIA

10^ – 21 ott 23 – LECCO-ASCOLI

11^ – 28 ott 23 – ASCOLI-PARMA

12^ – 4 nov 23 – BARI-ASCOLI

13^ – 11 nov 23 – ASCOLI-COMO

14^ – 25 nov 23 – REGGIANA-ASCOLI

15^ – 2 dic 23 – VENEZIA-ASCOLI

16^ – 9 dic 23 – ASCOLI-SPEZIA

17^ – 16 dic 23 – ASCOLI-CATANZARO

18^ – 23 dic 23 – PISA-ASCOLI

19^ – 26 dic 23 – ASCOLI-CITTADELLA

20^ – 13 gen 24 – PARMA-ASCOLI

21^ – 20 gen 24 – ASCOLI-BARI

22^ – 27 gen 24 – COMO-ASCOLI

23^ – 3 feb 24 – ASCOLI-SUDTIROL

24^ – 10 feb 24 – CATANZARO-ASCOLI

25^ – 17 feb 24 – ASCOLI-CREMONESE

26^ – 24 feb 24 – FERALPISALO’-ASCOLI

27^ – 27 feb 24 – ASCOLI-X

28^ – 2 mar 24 – ASCOLI-REGGIANA

29^ – 9 mar 24 – SAMPDORIA-ASCOLI

30^ – 16 mar 24 – ASCOLI-LECCO

31^ – 1 apr 24 – SPEZIA-ASCOLI

32^ – 6 apr 24 – ASCOLI-VENEZIA

33^ – 13 apr 24 – CITTADELLA-ASCOLI

34^ – 20 apr 24 – ASCOLI-MODENA

35^ – 27 apr 24 – TERNANA-ASCOLI

36^ – 1 mag 24 – ASCOLI-COSENZA

37^ – 4 mag 24 – PALERMO-ASCOLI

38^ – 10 mag 24 – ASCOLI-PISA

