ASCOLI PICENO – Tra gli argomenti trattati nella riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi presso la Prefettura, è stato esaminato il dispositivo di sicurezza da implementare in occasione del concerto de “Il Volo”, previsto per il prossimo 21 luglio in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno.

Tenuto conto delle informazioni fornite per le vie brevi dal Comune capoluogo, il consesso ha preso atto che sono tuttora in corso le interlocuzioni tra gli organizzatori dell’evento e gli uffici comunali per definire e concordare compiutamente le esigenze logistiche e organizzative relative all’allestimento dell’area del concerto.

Il Prefetto, unitamente ai rappresentanti delle Forse dell’ordine, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di programmare per tempo tutti i dettagli afferenti allo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sia per quanto riguarda i profili di competenza della “Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” – che provvederà ad esprimere il parere rispetto alle condizioni di solidità, sicurezza e igiene del luogo del concerto – sia con riferimento al preannunciato allestimento di un maxischermo in Piazza Arringo.

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell’incontro e in attesa di acquisire la documentazione completa, il Prefetto ha annunciato che la questione sarà oggetto di ulteriore confronto nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di martedì 18 luglio.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Carlo De Rogatis, hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’ordine, il rappresentante della Provincia, i rappresentanti del Comune di Ascoli Piceno e il dirigente della Polizia Stradale.

