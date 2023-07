Due giovani per il reparto avanzato, Millico reduce dall’esperienza al Cagliari e D’Uffizi scommessa proveniente dalla serie C

ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2027 le prestazioni sportive di Simone D’Uffizi, nato a Roma il 15 settembre 2004. Trequartista o seconda punta è reduce dall’esperienza in C con la Viterbese, con cui ha collezionato in un anno e mezzo 33 presenze, 3 gol e 1 assist fra Campionato e Coppa.

Altro acquisito fino a al 30 giugno 2024 con opzione per ulteriore due anni si tratta di Vincenzo Millico. . Nato a Torino il 12 agosto 2000, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile del Torino; con la maglia granata ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. Il 23 febbraio 2019 Walter Mazzarri, tecnico del Torino, lo fa esordire in Serie A nel match vittorioso con l’Atalanta. Nella s.s. 2019/2020 scende in campo tre volte nelle qualificazioni per l’Europa League e segna anche il gol del definitivo 4-1 sugli ungheresi del Debrecen. Nella stessa stagione e nei sei mesi di quella successiva sono 17 i gettoni di presenza coi granata fra campionato e Coppa. A gennaio si trasferisce al Frosinone in B (4 presenze) e nella s.s. 2021/22 approda al Cosenza, scendendo in campo 20 volte e mettendo a segno 3 gol e 1 assist. E’ reduce dall’esperienza col Cagliari, con cui ha collezionato 16 presenze e 3 assist.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.