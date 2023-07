FOLIGNANO – È tempo di vacanze e torna Charlie Brown Summer Camp, il centro estivo realizzato dal Comune di Folignano insieme a Pagefha, Agriabilità Cooperativa Sociale, con la partecipazione di importanti realtà del territorio. Il camp, rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, si tiene tra Villa Pigna e Colle San Marco fino al prossimo 4 agosto: tante le attività ludico-ricreative e sportive previste per i giovani partecipanti, tra momenti di allegria, gioco e condivisione.

Il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, plaude all’iniziativa. «Il Charlie Brown è ormai un appuntamento fisso per molti bambini di Folignano – afferma -. Da 4 anni l’amministrazione comunale organizza questo importante servizio impegnando risorse del proprio bilancio per andare incontro alle esigenze delle famiglie e offrire un’occasione di svago ai più piccoli. Nato in piena emergenza pandemica per rispondere alla domanda di aggregazione dei bambini che hanno pagato il prezzo più salato delle restrizioni, è diventato ormai un format consolidato grazie alla sinergia sempre più stretta fra Comune, Agriabilità, Pagefha e le associazioni sportive del territorio come Polisportiva Villa Pigna, Junior Volley Folignano, Danzarte, Gioco basket Folignano che lavorano tutto l’anno a contatto con i bambini».

«Anche quest’anno il centro estivo si svolge sia a Villa Pigna, per permettere ai bambini di vivere il loro territorio sia a San Marco dove possono giocare al fresco nella natura e godere di qualche bagno in piscina – aggiunge Raffaella Vagnoni, consigliera comunale con delega alle politiche per l’infanzia -. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di creare un ambiente sicuro e accogliente per i bambini, dove possano divertirsi e imparare. Grazie alla collaborazione con Agriabilita e Pagefha, siamo in grado di offrire un’esperienza unica, divertente e inclusiva».

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.