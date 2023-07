ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juve Stabia le prestazioni sportive del portiere Davide Barosi.

Nato ad Asola (MN) ma cremonese di Calvatone, ha sottoscritto un contratto quadriennale. Classe 2000, è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Cremonese; nella stagione appena conclusa con le Vespe è sceso in campo 35 volte in Campionato risultando determinante per la qualificazione ai Playoff per la B. In precedenza ha difeso le porte del Grosseto – 101 volte in tre anni, il primo in D e gli altri due in C – e del Trento in D.

Sono 26 i bianconeri partiti stamane per Cascia, sede del ritiro precampionato fino al 29 luglio. In elenco anche i tre Primavera Giulio Mengucci, Lorenzo Cosimi e Francesco Cozzoli, rispettivamente portiere, esterno d’attacco e terzino.

Adjapong Claud

Barosi Davide

Bellusci Giuseppe

Bolletta Luca

Botteghin Eric

Buchel Marcel

Caligara Fabrizio

Collocolo Michele

Cosimi Lorenzo

Cozzoli Francesco

Dionisi Federico

D’Uffizi Simone

Eramo Mirko

Falasco Nicola

Falzerano Marcello

Forte Francesco

Gnahoré Eddy

Haveri Kevin

Masini Patrizio

Mendes Pedro

Mengucci Giulio

Millico Vincenzo

Quaranta Danilo

Re Alessio

Simic Lorenco

Tavcar Aljaz

