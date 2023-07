Proprio in occasione della decima edizione, in programma ad Ascoli dal 10 al 21 agosto, il sito www.italia.it promuove il festival che attira ogni anno migliaia di visitatori

ASCOLI PICENO- Importantissima vetrina, di grande prestigio, per Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop che anche quest’anno si svolgerà ad Ascoli dal 10 al 21 agosto 2023: la manifestazione, alla decima edizione, è stata inserita sullìhome page del sito web ufficiale del Ministero del Turismo www.italia.it, ovvero il più importante portale del turismo italiano.

Un riconoscimento di grande valore, frutto anche di una stretta e proficua sinergia tra Ascoliva Festival e Tipicità per il “Grand Tour delle Marche”, che permette di promuovere nel mondo, tra i potenziali visitatori, non solo la manifestazione, ma tutto il territorio ascolano.

Una grande soddisfazione per gli organizzatori di Ascoliva Festival, patrocinata dal Comune di Ascoli e dalla Regione Marche, che come detto spegne la decima candelina, ma anche una “finestra” di rilievo per Ascoli e il suo terittorio, che premia il lavoro svolto nel corso di questi 10 anni per far crescere in maniera esponenziale la manifestazione.

L’Ufficio Stampa – A

scoliva Festival

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.