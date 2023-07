Spettacolo con attori, maschere, scenografie e pupazzi animati, una favola in musica cantata dal vivo che riuscirà a conquistare ogni tipo di pubblico, sia i grandi come i piccoli

CASTORANO – Venerdì 21 Luglio, con inizio alle ore 21,15, secondo appuntamento a CASTORANO, Parco Campo Fiera, con COLLINE A VAPORE, la rassegna estiva di spettacoli per bambini e famiglie promossa dall’UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO, iniziativa che toccherà in seguito anche i Comuni di Castel di Lama (25 Luglio), Offida (6 agosto) e Spinetoli (12 agosto).

Il progetto è parte del circuito interregionale MARAMEO FESTIVAL, un format che nel 2023 vede insieme 5 Regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e oltre 40 Comuni, per quella che nei fatti è la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia.

Secondo appuntamento a CASTORANO con una compagnia storica del teatro per le nuove generazioni oggi in Italia: I GUARDIANI DELL’OCA. Formazione che ha nella musica e nel canto dal vivo uno dei suoi segni di riconoscimento. IL GATTO CON GLI STIVALI è certamente uno degli spettacoli che meglio racchiude questa vocazione: spettacolo con attori, maschere, scenografie e pupazzi animati, una favola in musica cantata dal vivo che riuscirà a conquistare ogni tipo di pubblico, sia i grandi come i piccoli.

L’INGRESSO E’ LIBERO, non ci saranno prenotazioni da effettuare, lo spazio sarà accessibile fino ad esaurimento delle sedie disponibili.

Per tutte le informazioni il numero da chiamare è 335 5268147.

