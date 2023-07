Re della movida tra Ancona e Pescara da oltre 40 anni, il dj rivierasco ha assistito al cambiamento, negli anni, della musica, degli stili, ma non della voglia di evasione e divertimento che avvicina tutte le generazioni al ballo

OFFIDA – “Sabato 22, Offida. Farà caldo, sarà una notte meravigliosa” Così Gianni Schiuma lancia l’evento Offida Legend Schiuma History, che si terrà il prossimo sabato in Piazza del Popolo.

Re della movida tra Ancona e Pescara da oltre 40 anni, il dj rivierasco ha assistito al cambiamento, negli anni, della musica, degli stili, ma non della voglia di evasione e divertimento che avvicina tutte le generazioni al ballo.

Offida Legend Schiuma History è un evento adatto a tutte le età, che coinvolge ogni generazione. Palco, luci, schermo, video, colori, animazione professionale e musica degli ultimi 40 anni. Schiuma sarà una garanzia con tutte le sue performance artistiche che accompagnano la serata musicale in cui sarà affiancato dal dj Luca Calem.

I biglietti, 20 euro in prevendita e 25 al botteghino, sono acquistabili a San Benedetto del Tronto (Viniles, Karma Beach, Geko, Pan de Coca), Grottammare (Caffè Fornace), Offida (Tabaccheria Romina e Simona e Pro Loco).

Ultimi posti per la cena sotto i portici di Offida e ingresso gratuito all’evento per chi partecipa. Per prenotare 339/3994161.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.