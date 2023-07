APPIGNANO DEL TRONTO – Ad Appignano del Tronto, domenica 16 luglio si è concluso il Rural Art Festival, il festival rurale nato grazie al progetto europeo Ruritage.

Diversamente dai precedenti appuntamenti, che si sono svolti all’interno delle aziende locali, l’ultima serata del festival ha avuto luogo nel centro storico di Appignano del Tronto.

In piazza Umberto I, nel cuore del paese, è stato allestito un mercato contadino in cui le aziende hanno avuto la possibilità di far conoscere e degustare i loro prodotti locali.

Anche i bambini sono stati i protagonisti del Festival grazie alla collaborazione con La Casa di Asterione. L’ex asilo è stato lo spazio in cui i bambini hanno avuto hanno avuto la possibilità di partecipare ai laboratori di pittura, scultura e giochi di equilibrio, divertendosi e stimolando la loro creatività.

In un connubio perfetto tra arte, cibo e musica, la serata si animata con il concerto di Enrico Capuano e la Tammurrata Rock. Tarantella, Folk, Tammurriate e suoni Rock hanno coinvolto i partecipanti in balli, canti e tanto divertimento.

La serata si è poi conclusa con “fatti un giro Dj”: un pulmino Volkswagen, del 1972, carico di dischi che ha accompagnato i presenti in un viaggio nel tempo dagli anni ‘50 agli ’80, unendo generazioni diverse attraverso la musica.

