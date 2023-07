ASCOLI PICENO- Il Consigliere Comunale Stefano Cannella sulla pulizia strade:

“Ogni giorno i cittadini delle frazioni di Ascoli Piceno sono costretti a percorrere chilometri di strade, di pertinenza della Provincia, invase da erba e fitta vegetazione, con pericolosi restringimenti delle carreggiate, cartelli stradali quasi invisibili e fermate degli autobus immerse nel verde. Siamo ormai arrivati alla fine di luglio, periodo entro cui la Provincia avrebbe dovuto effettuare, quantomeno, due interventi di manutenzione. Invece nulla: né un taglio, né il ripristino di una zanella, né la pulizia dei tombini. Tutto, nelle strade delle frazioni di pertinenza della Provincia, è lasciato all’abbandono. E questo pur sapendo i rischi che gli utenti corrono in caso di incuria delle strade, visto che alcuni eventi atmosferici del passato ci hanno insegnato l’importanza delle manutenzioni. Tra le frazioni in maggiori difficoltà c’è quella di Poggio di Bretta, dove vive il sottoscritto: la strada principale funge da arteria di collegamento con la città di Ascoli per centinaia di utenti che, ogni giorno, hanno enormi difficoltà nel percorrere tale tragitto. La situazione, però, è davvero difficile anche nelle altre frazioni in cui la manutenzione stradale è di competenza della Provincia. È inaccettabile l’incuria in cui versano questi territori e il rischio quotidiano cui sono esposti gli utenti di tali strade. La Provincia, ente preposto alla manutenzione e alla cura di questi percorsi, deve immediatamente intervenire.”

