ASCOLI PICENO – As un mese dagli Stati Generali dell’internazionalizzazione organizzati a Colli del Tronto da Camera Marche, Assocamerestero, Unioncamere con Regione Marche, e ATIM e SVEM sue emanazioni, si fa il punto sui primi contatti e scambi commerciali già avviati tra le Camere estere e le imprese del territorio.

Grande soddisfazione espressa da Gino Sabatini per la risposta delle imprese nei giorni degli Stati generali dell’internazionalizzazione: “Trecento realtà marchigiane rappresentate e oltre 1400 B2B realizzati, un evento mai visto prima nelle Marche. Diversi i contatti già intrapresi anche oltre oceano, interesse per agroalimentare, moda, ma anche nel comparto del fotovoltaico e dell’elettronica industriale. Spagna, Stati Uniti, Svezia, Portogallo i primi Paesi, rappresentati anche oggi in conferenza stampa, in cui sono stati avviati i primi rapporti e messe le basi per progetti di business”

“Oggi abbiamo diffuso anche i dati della demografia di impresa, secondo trimestre 23 – ha spiegato il Presidente dell’ente camerale marchigiano e Vice di Unioncamere nazionale – che finalmente vede il dato della vitalità imprenditoriale marchigiana allineato a quello nazionale dopo mesi difficili. Un indicatore che mostra tenuta e voglia di strutturarsi di un tessuto economico in trasformazione ma lontano dalla resa, come dimostra anche il dato export diramato proprio alla vigilia degli Stati Genrali di Colli che vedono le esportazioni nostrane in crescita anche al netto del farmaceutico trainante”.

Con il Texas in particolare, proprio nei giorni della Convention di Assocamerestero, è stato stipulato un protocollo di intesa che ha visto insieme ATIM e Camera di Houston per collaborare in progetti di promozione in ambito turistico e culturale. Per questo stamattina non è voluto mancare Marco Bruschini, Direttore ATIM, che ha invitato le imprese marchigiane a contattare l’agenzia per progetti che nei prossimi mesi porteranno le Marche in Spagna e in Svezia. Due Paesi oggi presenti da remoto Denise Peres – Segretaria Generale della Camera di Lisbona e Giovanni Brandimarti , marchigiano di Offida, Segretario Generale di quella di Stoccolma.

Collegato il Presidente di Assocamerestero Mario Pozza, un co-padrone di casa e nelle Marche ormai a suo agio: “L’importante risultato di 1.400 incontri realizzati a Colli del Tronto con le imprese marchigiane conferma la forte interconnessione che le Camere di Commercio Italiane all’Estero hanno con i territori. I contatti avviati durante la Convention stanno già proseguendo e in molti casi vanno trasformandosi in veri e propri progetti di internazionalizzazione. Siamo per questo molto contenti che la Camera delle Marche, in maniera lungimirante, abbia voluto sostenere quelle imprese che effettivamente vogliono trasformare un’idea in operazioni commerciali all’estero, attraverso un sostegno finanziario mirato. Ciò valorizza non solo il lavoro avviato in Convention, ma consente anche alle Camere Italiane all’estero di poter costruire ulteriori azioni dii internazionalizzazione con le piccole e medie imprese locali”

Dal Portogallo, ponte anche per il Brasile, arrivano buone notizie: “Nel corso delle riunioni B2B abbiamo costruito un servizio in collaborazione con la CCIE di Rio de Janeiro che prevede la creazione di un catalogo virtuale in lingua portoghese che, associato ad una campagna a pagamento che lanceremo su Meta (Instagram e Facebook) promuoverà i prodotti delle aziende marchigiane in Portogallo e nei territori coperti dalla CCIE di Rio de Janeiro” ha spiegato Peres “Questo servizio è stato proposto alle aziende con le quali ci siamo riuniti e i cui prodotti possano essere promossi attraverso un catalogo virtuale.

Ad altre aziende invece, abbiamo proposto il servizio di organizzazione di agenda di incontri con potenziali partner portoghesi. Di queste, 2 presentano sviluppi interessanti: una del settore calzaturiero per la quale sono già stati fissati due appuntamenti (uno con richiesta di invio campioni). La seconda è del settore IT (servizi di consulenza IT, assistenza tecnica e systemintegration) con la quale dopo scambio email e invio proposta, ci siamo riuniti in una call per dettagliare la nostra proposta”

Alla Spagna guarda con interesse Daniele Violoni di Truffle World con sede a Porto san Giorgio, che è in contatto con Faida Khraisat, responsabile senior per i progetti europei della Camera di Barcellona.

“La Camera di Commercio Italiana a Barcellona, a seguito della Convention di Colli del Tronto sta seguendo due aziende marchigiane dei settori agro-food e beverage. Attraverso una serie di video conferenze ed e-mail, la Camera sta supportando le due realtà nel loro processo di internazionalizzazione in Spagna, identificando i servizi e le azionipiúidonee a facilitare tale processo e accompagnandolenellaredazione di proposte che possanousufruire anche dei Bandimessi a disposizione dalla Camera delle Marche, per la partecipazione a fiere e per ilprocesso di internazionalizzazione”. Ha spiegato Faida Khraisat.

Le misure a cui fa riferimento sono state illustrate in conferenza stampa dal Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche Fabrizio Schiavoni e sono il cd Bando Fiere, che Camera ha messo a disposizione delle PMI marchigiane insieme alla Regione Marche e ATIM, 800.000 euro per supportare la loro partecipazione parte alle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali che si svolgeranno nel secondo semestre 2023 sia in presenza che in modalità virtuale, e il cd Bando servizi per l’export; questo secondo prevede uno stanziamento complessivo di 300.000 euro destinati alle le imprese del territorio che, tramite contratti di servizio attivati con le Camere di Commercio Italiane all’estero nel periodo dal 19 giugno 2023 al 31 dicembre 2023, intendano avviare o rendere più stabile e continuativa la propria presenza sui mercati internazionali, attraverso percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, utilizzare pacchetti di servizi integrati per lo sviluppo dell’attività commerciale all’estero, eventualmente anche correlati alla partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia.

Ha registrato la sua testimonianza Genny Nevoso, Segretaria Generale della Camera di Los Angeles per problemi di fuso orario e ha fatto sapere che “ L’esperienza della Camera di Commercio italiana di Los Angeles a Colli del Tronto per la Convention annuale delle Camere ed il Meeting dei Segretari Generali è stata assolutamente fruttuosa.

Nel corso degli incontri B2B abbiamo conosciuto circa 35 imprese marchigiane, operanti nei settori più disparati. Tutte accomunate da un forte interesse verso gli Stati Uniti occidentali e il desiderio di misurarsi con il nostro mercato.

Con il nostro staff camerale stiamo procedendo alla realizzazione di follow up con le tante imprese incontrate e l’invio di proposte ad hoc per quelle maggiormente propense ad attivare azioni promozionali sul nostro territorio. Nello specifico, stiamo portando avanti trattative per servizi di creazione pop-up per un’impresa operante nel beachwear. Stiamo inoltre assistendo un’azienda nel calzaturiero, con problematiche di logistica nelle spedizioni e sdoganamento verso il nostro mercato.

Stiamo inoltre assistendo imprese operanti nel comparto moda e accessori artigianali attraverso azioni di accompagnamento e strategie di posizionamento.

In ultimo, stiamo negoziando eventi promozionali a beneficio di imprese nel settore arredo, design e agroalimentare già ben inserite sul mercato ma desiderose di sviluppare operazioni di marketing e P.R. mirate ed intensive”.

Intervenuti in rappresentanza del mondo imprenditoriale in conferenza stampa anche Giovanni Cimmini della WESTER Co e San Bendetto del Tronto (AP) e per GALMEN srl di Montegranaro (FM) azienda del comparto calzaturiero, Federica Melchiorri Montegranaro.

I NUMERI DELLA CONVENTION

80 CCIE partecipanti

59 Paesi rappresentati

Circa 200 delegati delle CCIE

Incontri B2B di lunedì 19 giugno:

75 CCIE partecipanti (per complessivi 80 desk – alcune CCIE avevano a disposizione più di un desk)

Quasi 300 imprese marchigiane partecipanti (tra cui anche qualche Associazione territoriale e ordini professionali)

1.400 incontri B2B realizzati

