CASCIA – E’ iniziata oggi l’ultima settimana di lavoro a Cascia per i bianconeri, che sabato prossimo chiuderanno la prima fase di preparazione precampionato, disputando l’amichevole col Tolentino allo stadio Comunale di Porto San Giorgio (inizio ore 17:30, ingresso gratuito).

Ieri la squadra ha svolto sul campo dell’Hotel La Reggia una doppia seduta di allenamenti: al mattino attivazione, circuiti tecnici, possesso palla, partita a tema e una partita finale; nel pomeriggio attivazione, lavoro fisico e partita.

Oggi sono in programma due allenamenti, alle 10:00 e alle 17:30, sul campo dell’hotel. Mercoledì la squadra svolgerà sullo stesso campo un allenamento congiunto con l’Atletico Ascoli, alle ore 17:30, a porte chiuse.

Si va delineando la rosa di mister Viali, che ha perso una pedina importante come Collocolo a centrocampo, passato alla Cremonese. I nuovi innesti: in porta Davide Barosi, in difesa Kevin Haveri, a centrocampoPatrizio Masini, Erdis Kraja, in attacco Vincenzo Millico, Simone D’Uffizi, Giacomo Manzari.

Da valutare nei prossimi giorni il possibile ritorno del centrocampista Samuel Giovane che ha fatto benissimo nella scorsa stagione in maglia bianconera e anche come capitano della Nazionale under 20 portandola alla finale del Mondiale disputato in Argentina.

