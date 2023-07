Nazzarena era a casa, quando suo cugino, il Primo cittadino Graziano Fanesi, la raggiunge per darle direttamente la bella notizia. “Sono rimasta senza parole perché non me lo aspettavo minimamente”

CASTORANO – Riceve la notizia direttamente dal Sindaco e rimane letteralmente a “bocca aperta”. Sarà Nazzarena Fanesi la castellana di Castorano per l’edizione di agosto della Quintana.

Nazzarena era a casa, quando suo cugino, il Primo cittadino Graziano Fanesi, la raggiunge per darle direttamente la bella notizia. “Sono rimasta senza parole perché non me lo aspettavo minimamente – commenta Nazzarena – Sono davvero molto emozionata per esperienza per me completamente nuova e di rappresentare il paese di Castorano”.



Nazzarena Fanesi ha 29 anni, ne compirà 30 a dicembre. Attualmente non sta lavorando ma il suo sogno è di poter un giorno occuparsi di bambini, magari in un asilo nido, perché particolarmente si sente portata a gestire bimbi dai 0 ai 3 anni. Inoltre, ci tiene a precisare che è un amante degli animali, tanto che 15 anni fa fece la scelta di diventare vegana.

“Ho una grande passione per i cavalli – continua Nazzarena – Avevo solo 7 anni quando mia madre mi portò in un maneggio e mi fece prendere lezioni di equitazione. Tutt’ora continuo ad andarci ogni volta che posso, ma per piacere, non ho mai voluto fare agonismo”.

