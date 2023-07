CASCIA – Oggi pomeriggio i bianconeri hanno svolto sul campo dell’Hotel La Reggia un allenamento congiunto con l’Atletico Ascoli, formazione ascolana neopromossa in Serie D e allenata da Sergio Pirozzi, ex tecnico della Primavera dell’Ascoli. Il primo tempo, giocato sotto un acquazzone incessante, si è concluso con l’Atletico in vantaggio per 1-0 in virtù del gol di Severini al 29’. Nella ripresa Mister Viali ha cambiato dieci undicesimi della squadra, lasciando il campo il solo Simic.

A pareggiare il match è stato Eramo, al 34’ st, con un bel tiro da fuori area e, al 44’ st, Falzerano ha raddoppiato per i bianconeri.

ASCOLI-ATLETICO ASCOLI 2-1

ASCOLI (4-3-2-1) pt: Barosi; Adjapong, Bellusci, Simic, Falasco; Masini, Buchel, Gnahoré; Mendes, Millico; Forte.

ASCOLI (4-3-2-1) st: Bolletta; Cosimi, Simic, Quaranta, Haveri; Falzerano, Eramo, Kraja; Manzari (Re), D’Uffizi; Dionisi. All. Viali

ATLETICO ASCOLI (4-2-3-1): Canullo (30’st Torregiani); Camilloni (1’st Siniscalchi, 30’st Mele), Sabatini, Casale (1’st Olivieri), Marucci; D’Alessandro (22’st Ferrara), Vechiarello (9’st Andreucci); Severini (1’st Cognigni), Clerici (14’st Flaiani), Traini (16’st Cinaglia); Ciabuschi (1’st Marini). All. Pirozzi

ARBITRO: Sig. Ceccarelli di Terni

RETI: 29’ pt Severini (Atl.), 35’ st Eramo (A), 44’ st Falzerano (A).

Al termine dell’allenamento congiunto con l’Atletico Ascoli, Mister Viali ha commentato alla WEB TV bianconera la prestazione dei bianconeri:

“La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che i ragazzi abbiano ricercato, anche in modo esasperato, di fare quello che abbiamo provato in questi dieci giorni, hanno dato davvero tutto, sapevo che avremmo potuto fare fatica sotto l’aspetto della condizione perché siamo in sovraccarico. Queste gare servono a cercare le sicurezze in funzione del lavoro fatto nei primi giorni di preparazione. La cosa che mi è piaciuta meno è stata la poca precisione sotto porta, nel secondo tempo soprattutto abbiamo creato moltissime palle gol. L’acquazzone del primo tempo ha appesantito un po’ il campo, ma questo è relativo, avremmo potuto avere più velocità mentale nel girare palla. Siamo dispiaciuti per Tavcar, per noi perché è una pedina molto importante; sì, ho utilizzato per tutta la gara Simic perché ora ci sono tre centrali, parleremo col Direttore per intervenire in quel ruolo. Ora rivolgiamo un in bocca al lupo al ragazzo, gli siamo tutti vicini”.

