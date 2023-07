ASCOLI PICENO – La stagione estiva è già nel periodo più caldo ed il calendario dei DISTRETTO 13 fa segnare un weekend con due concerti d’eccezione.

Il primo, venerdì 28 luglio, si terrà in occasione di una esclusiva festa privata: per ovvii motivi legati alla sicurezza dell’evento non è possibile divulgare preventivamente l’ubicazione della venue poiché si tratta di un happening ad invito, che prevede un notevole afflusso di partecipanti.

Domenica 30 luglio la crew dei DISTRETTO 13 si trasferirà a Montefiore dell’Aso per la fantastica Sagra della Frutta: un evento unico nel proprio genere, che può far segnare la propria origine già dal 1955.

La festa a Montefiore dell’Aso aprirà i battenti già venerdì 28 luglio con l’Aperifruit in programma al Parco De Vecchis: un aperitivo esclusivo, su prenotazione, con DJ set a cura di Vallesi C, Mauri J, Markuss DJ e Zappa DJ.

Sabato 29 luglio a partire dalle 19.30 gli stands si apriranno in Piazza della Repubblica e Piazza Risorgimento; alle ore 21.0 i “Likra” in concerto e giochi per bambini.

Dalle ore 23.00 Fruit Disco Party che prevederà un DJ set con Simon M. e PaoloLove per una serata “Drink & Fun”.

Domenica 30 luglio gli stands apriranno ancora alle 19.30 in Piazza Risorgimento per accogliere gli ospiti anche con la novità rappresentata dalla “Pinsa della Valdaso”, oltre alle specialità culinarie ed alla “regina” della manifestazione: la frutta della Valdaso.

Il ricchissimo servizio bar & cocktails accompagnerà il Distretto 13 Rock Party: il concerto-spettacolo della band ascolana è una garanzia di allegria e divertimento.

Due ore e mezzo di musica italiana ed internazionale suonata esclusivamente dal vivo, con ritmo incalzante e senza soluzione di continuità, per cantare e ballare i più grandi successi pop/rock dal 1950 ad oggi.

Grazie all’energia dello show, alle novità inserite in repertorio ed alla capacità di coinvolgere il pubblico, ogni concerto dei DISTRETTO 13 fa segnare consensi e nuovi ingaggi: il calendario del mese di agosto è denso di appuntamenti, seguendo i profili social della band si potrà rimanere aggiornati sui concerti in programma.

L’ingresso alla Sagra della Frutta è ovviamente gratuito. Maggiori informazioni sui canali social della Pro-Loco di Montefiore dell’Aso.