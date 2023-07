Appuntamenti con la musica, sabato 29 luglio in Piazza San Pietro a Castignano (in collaborazione con il Festival dell’Appennino) e domenica 30 luglio in Piazza Roma a Monsampolo

ASCOLI PICENO – Ultimo fine settimana di JazzAP, il Festival diffuso che abbraccia tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno, dalla riva del mare alle montagne, dai borghi alle città. Ultimi due giorni di concerti e appuntamenti con la musica, sabato 29 luglio in Piazza San Pietro a Castignano (in collaborazione con il Festival dell’Appennino) e domenica 30 luglio in Piazza Roma a Monsampolo.

Il tour di presentazione di Universal Language, nuovo album di Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, arriva sabato 29 luglio a Castignano. Il concerto è a ingresso gratuito. Alle 21.30, il trombonista Gianluca Petrella salirà sul palco in Piazza San Pietro accompagnato da un quintetto eccezionale, formato da Mirco Rubegni alla tromba, Riccardo Di Vinci al basso elettrico, Simone Padovani alle percussioni e Federico Scettri alla batteria.

Gianluca Petrella, trombonista, è tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo. Ha vinto per due anni consecutivi il celebre “Critics Poll” della rivista Down Beat, nella categoria “artisti emergenti”.

Classe 1975, negli oltre 20 anni di carriera già trascorsi ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, performando e incidendo musica in maniera trasversale, dalla sperimentazione al mainstream. Cosmic Renaissance è il progetto di Petrella ispirato alla musica di Sun Ra, col quale ha già inciso tre lavori. Un progetto in cui il trombonista, da sempre refrattario alle etichette, veste di nuovo i panni dello skipper intergalattico per turisti degli altri pianeti. Un progetto in cui ci si perde per ritrovarsi in sua compagnia nei labirinti della musica più nera. Cosmic Rainaissance fa dimenticare le convinzioni del jazz più compiuto per prender appunti per nuove rotte da tracciare sulla cartografia afrofuturista.

Ultimo giorno di JazzAP, domenica 30 luglio, in Piazza Roma a Monsampolo. A partire dalle 18.30 lungo le strade e negli angoli del borgo, si potrà ascoltare la musica della P-Funking Marching Band e le fiabe musicate. Alle 19.00, l’aperitivo con giornalista e critico musicale Alceste Ayroldi “Jazz on the Dancehall”. Ore 20 con lo street concert del “Regard Noir Gipsy trio” e alle 21.30 il concerto a ingresso gratuito di Tony Momrelle, uno dei musicisti soul più entusiasmanti e significativi del moderno palcoscenico britannico.

