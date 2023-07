SPINETOLI – Dal 31 luglio al 7 agosto a Pagliare si terrà la Festa di Maria Santissima Addolorata, con eventi tutte le sere in Piazza Kennedy. E il 6 agosto ci sarà Donatella Rettore in concerto (ingresso gratuito).

“La festa della Madonna Addolorata – commenta il presidente del comitato organizzatore, Giulio Ficcadenti – è una delle ricorrenze più sentite di Spinetoli, per la sua tradizione civile e religiosa. Rappresenta un’occasione di crescita per il territorio che mette in mostra i suoi prodotti tipici e le sue tradizioni culturali”.

Tutti i giorni, dal 31 luglio al 7 agosto, si terrà la 22° edizione della Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana, con stand, tanti prodotti tipici, musica e ballo.

Tra gli eventi che si terranno ricordiamo “Saranno Famosi… on the road” (31 luglio, ore 21) con la partecipazione del Coro del Pagliaio d’Oro e la direzione artistica di Azzurra D’Angelo.

Martedì 1 agosto, alle ore 20:30, partirà lo “Staffettone notturno agonistico misto” organizzato dall’Asd Gruppo Podistico Avis Spinetoli– Pagliare per il 14° Trofeo “Festa di Maria SS. Addolorata adulti” e per la 10° edizione del trofeo dedicato ai giovani; mentre alle 21 si esibirà Stefano Band. Il 2 agosto sarà la volta di Laura Piunti band con l’esibizione della scuola di ballo. Danz’Arte; il 3 agosto si esibirà la Bandabastard.

Il 4 agosto (ore 22) ci sarà la serata discoteca cona la Mucca Pazza in Piazza, mentre il 5 agosto un tributo a Renato Zero di “Daniele si nasce”. Nella mattinata di domenica 6, dalle ore 8, torna il 23° Vesparaduno nazionale.

Ingresso libero per il concerto della Rettore (6 agosto alle 21:30, sempre in Piazza Kennedy) che salirà sul palco di Piazza Kennedy alle ore 21:30 con le suo canzoni più famose e il suo stile ironico e dissacrante.

La festa si concluderà lunedì 7 agosto a mezzanotte, con lo Spettacolo Piromusicale della Pirotecnica Santa Chiara.

