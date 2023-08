Trentasette anni appena compiuti, sangue sardo nelle vene, vive da sempre a Folignano. Una laurea in economia aziendale in tasca, dal 2019 Laura Addis è consigliera comunale con delega alla Cultura

FOLIGNANO – Laura Addis sarà la Castellana di Folignano per la Quintana di Ascoli Piceno in onore di Sant’Emidio, in programma domenica 6 agosto.

Trentasette anni appena compiuti, sangue sardo nelle vene, vive da sempre a Folignano. Una laurea in economia aziendale in tasca, dal 2019 Laura Addis è consigliera comunale con delega alla Cultura. Lavora nel negozio d’abbigliamento Cat28 di Ascoli, ha una grande passione per viaggi, musica e lettura. È fidanzata con Walter.

«È un piccolo grande sogno che si avvera, desiderato sin da bambina, quando sognavo di rappresentare il Castello di Folignano alla Quintana di Ascoli – racconta -. Sono già emozionata al pensiero, ma allo stesso tempo orgogliosa di poter sfilare come castellana per il mio Comune».

Il castellano di Folignano sarà il vicesindaco Angelo Flaiani.

