PORTO SANT’ELPIDIO – I bianconeri di mister Viali sconfitti nel test amichevole contro la Recanatese degli ex Carpani e Sbaffo.

Una doppietta di Ferretti decide il match non basta il gol di Simic, termina due a uno per la formazione giallorossa che milita in serie C.

Un pre campionato non proprio entusiasmante per l’Ascoli che nelle amichevoli ha raccolto due vittorie contro Atletico Ascoli e Tolentino e una sconfitta contro la Recanatese.

Un Bellusci in ottima forma così come Simic note positive della gara, Giovane in campo nel finale fa vedere alcune giocate delle sue.

Squadra che fino alla fine ha cercato comunque il gol con Millico sulla fascia sinistra a spingere e Mendes che ha lottato fino al momento della sostituzione.

Mister Viali al termine chiede ai suoi mentalità vincente manca poco al primo impegno ufficiale contro l’Hellas Verona in Coppa Italia.

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Adjapong, Botteghin (14’ st Bellusci), Simic, Haveri (37’ st Gnahore); Caligara (37’ st Manzari) , Buchel (1’ st Kraja), Masini (37’ st Giovane); Mendes (37’ st Falzerano), Millico; Forte. A disp. Bolletta, Mengucci, Re, Eramo, Quaranta, Cosimi, D’Uffizi, Dionisi, Falasco. All.: Viali

RECANATESE: Meli (1’ st Mascolo), Mane (28’ st Morrone M.) , Longobardi (1’ st Marinacci), Prisco (28’ st D’Angelo), Peretti (37’ st Capodacqua), Ferrante (37’ st Quacquarelli), Ferretti (1’ st Giampaolo), Raparo (11’ st Gomez), Melchiorri (11’ st Sinigagliesi), Sbaffo (37’ st Pesaresi), Carpani (28’ st Valleja). A disp.: Tiberi, Morrone B.. All.: Pagliari.

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 6’ e 33’ pt Ferretti (R), 23’ st Simic (A)

NOTE: spettatori circa 1.000

Mister Viali, al termine dell’amichevole con la Recanatese, ha commentato così la prova dei bianconeri:

“Sotto l’aspetto tecnico-tattico la squadra è cresciuta ancora, ha creato veramente tanto, ha manovrato, ha concesso poco, però, per assurdo, abbiamo subìto due gol non per fase difensiva fatta male, ma per fase di possesso e su questo dobbiamo lavorare. Al di là del risultato, in precampionato va allenata la mentalità da risultato, che esula dalla tattica, oggi da questo punto di vista non siamo stati perfetti”.

