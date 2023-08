Con acquisto del carnet di ticket (20 euro più 3 euro per sacca e bicchiere) si riceverà uno sconto sul biglietto di ingresso cumulativo per le strutture museali da utilizzare fino al 30 settembre

OFFIDA – Aperitivo, cena e dopocena a Offida per la quarta edizione di Marche in Vino Veritas, che si svolgerà dall’11 al 13 agosto dalle ore 18:30, in Piazza del Popolo Passeggiando per la piazza nei banchi d’assaggio delle cantine aderenti all’iniziativa, si potranno degustare i migliori vini proposti dagli stessi produttori che ne illustreranno le caratteristiche peculiari. Street food e sottofondo musicale arricchiranno l’atmosfera. All’evento parteciperà l’Istituto Ulpiani di Ascoli Piceno.

“Torna Marche in Vino Veritas dopo la grande partecipazione dello scorso anno – conferma l’Assessore Maurizio Peroni – e si conferma come l’evento di punta sul vino dell’estate offidana. Un’occasione per poter degustare immersi in un’atmosfera elegante le migliori produzioni vitivinicole regionali, e confrontarsi con i produttori che ringrazio per la collaborazione”.

Inoltre, l’evento si estenderà all’Enoteca regionale che propone per sabato 12 dalle 22.30 un Dj set con cocktail a base di vini del territorio e domenica 13 con una cena itinerante.

Con acquisto del carnet di ticket di Marche In Vino Veritas (20 euro più 3 euro per sacca e bicchiere) si riceverà uno sconto sul biglietto di ingresso cumulativo per le strutture museali di Offida da utilizzare fino al 30 settembre.

Per maggiori informazioni 351/6744284

