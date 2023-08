SPINETOLI – Dopo tre lunghi anni di stop forzato si rinnova l’appuntamento con “L’arte non è acqua”, manifestazione organizzata

dall’associazione culturale “Officina 177”, che torna quest’anno ad agosto per l’undicesima edizione. Da venerdì 11 a

domenica 13 agosto a Spinetoli musica, spettacoli, mercatino, degustazioni di vini locali e ottimo cibo torneranno ad

essere i protagonisti del centro storico.

BUGO Per l’edizione del ritorno dopo la pausa non poteva non esserci un calendario musicale di tutto rispetto.

Venerdì 11 ad allietare la serata musicale sarà Cristian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo. Il cantautore milanese,

fresco di cinquantesimo compleanno, è salito alla ribalta ai più per via della squalifica nell’edizione sanremese del

2020 ma vanta una lunga carriera musicale. È datato infatti 2002 il suo primo disco con brani già ironici e dissacranti.

Nel 2011 ha pubblicato l’album “Nuovi rimedi per la miopia”, il settimo della sua carriera, trainato dal singolo “I miei

occhi vedono” contenuto nella colonna sonora del film “Missione di pace” in cui Bugo ha addirittura recitato nei

panni del soldato Quinzio. Poi è convolato a nozze in India, ha pubblicato altri tre album conditi da numerosi live in

tutta Italia e ha scritto anche un romanzo. Poi la ribalta con Sanremo 2020 e il brano “Sincero”, ascoltatissimo,

nonostante la squalifica. A completare il programma della serata la band locale “Segnali di ripresa”.

DENTE Sabato 12 a salire sul palco di piazza Roma sarà Dente, pseudonimo che gli diede lo zio e usa da quando

aveva 13 anni. Fin da giovane è appassionato di musica e inizia la carriera come chitarrista in varie band, tra cui i “La

Spina”. Nel 2006 inizia la carriera da solista con l’album “Anice in bocca” e firma con l’etichetta Jestrai Records. Il suo

vero successo arriva con l’album “Non c’è due senza tre”, finalista al Premio Italiano della Musica Indipendente. Il

disco successivo, “L’amore non è bello”, diventa un punto di svolta nella sua carriera, ottenendo riconoscimenti e

premi. Continua a essere un cantautore stimato, e nel 2020 esce il suo album omonimo, “Dente”. Ad aprile di

quest’anno è uscito il nuovo album “Hotel Souvenir” che contiene dialoghi del cantautore di oggi con quello di ieri. E

poi, riflessioni sul tempo che passa, la paura di star bene, l’analisi, la solitudine «che non spaventa più». Oltre a lui il

sabato ci sarà spazio anche per il rapper Kenzie.

GIANCANE Chiusura domenica 13 agosto con Giancane, pseudonimo di Giancarlo Barbati, cantautore romano e ex

chitarrista del gruppo “Il Muro del Canto”. Ha collaborato ancora con Zerocalcare per la colonna sonora della

seconda serie animata “Questo mondo non mi renderà cattivo” dopo aver firmato la soundtrack della precedente

serie “Strappare lungo i bordi. Il cantautore ha anche annunciato il suo nuovo album “Tutto male” uscito nello stesso

giorno della serie. L’album contiene undici tracce disponibili anche in formato digitale e in un doppio vinile. La

collaborazione tra Giancane e Zerocalcare è iniziata nel 2018 con la canzone “Ipocondria” in collaborazione con

Rancore. Domenica sera in calendario anche il live dei NUR, giovane band umbra emergente. Tutti i concerti sono ad

ingresso gratuito.

ENOGRASTRONOMIA Saranno aperti ogni sera gli stand gastronomici con piatti tipici e come in ogni edizione una

selezione di ottimi vini locali arricchirà l’offerta gustativa e sensoriale del festival nella suggestiva Cantina 177.

Presente anche un mercatino d’artigianato. Per tutte le info si può visitare la pagina Facebook di Officina 177.

