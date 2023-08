ASCOLI PICENO – “Sono profondamente addolorato per quanto accaduto ieri al campo Squarcia: purtroppo abbiamo assistito a una scena forte, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere, e quest’oggi è arrivata la bruttissima notizia che il cavallo Look Amazing è stato sottoposto a procedura eutanasica per ragioni umanitarie in conseguenza della grave frattura riportata. La Quintana di Ascoli Piceno ama i cavalli e li rispetta: questa è la cultura della nostra rievocazione storica, che fa della tutela e della sicurezza di cavalli e cavalieri la propria priorità. Ecco perché sentire fischi e cori dagli spalti, già prima di quanto accaduto al binomio della Piazzarola ma soprattutto dopo la caduta del cavaliere Nicholas Lionetti e del cavallo Look Amazing, è stato a dir poco vergognoso. Questi comportamenti sono inammissibili e non hanno nulla a che vedere con lo spirito e con i valori della Quintana. Insieme al Consiglio degli Anziani e ai sestieri valuteremo i provvedimenti da prendere, affinché non si assista mai più a simili situazioni”.

Così il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. A condividere e associarsi alle parole del primo cittadino e magnifico messere anche il Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti.

