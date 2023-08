SPINETOLI – Sabato 12 agosto, alle ore 21,15, in Piazza Marini a Pagliare del Tronto, andrà in scena il Mago di Oz a cura del Teatro Bertolt Brecht di Formia, con attori e splendidi pupazzi.

Il celebre romanzo di Frank Baum non ha mai smesso di stupire e meravigliare, popolando l’immaginario di intere generazioni, le versioni teatrali in tutto il mondo non si contano più e numerose sono state pure le trasposizioni cinematografiche. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà il quinto e ultimo appuntamento con Colline a Vapore, la rassegna estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa dall’Unione dei Comuni della Vallata, e parte del circuito interregionale Marameo Festival.

Continua l’estate a Spinetoli fino al 10 settembre si potrà partecipare alle Passeggiate con l’archeologa e visitare gratuitamente i musei, nei seguenti orari di apertura: mercoledì dalle 18 alle 21; giovedì dalle 20 alle 23 e domenica dalle 18 alle 21. Si potranno prenotare le visite guidate che si svolgeranno giovedì ai numeri 393/4624279 e 348/3690374

Ricordiamo anche le serate di degustazione al Belvedere DiVino e i prossimi appuntamenti con il Club dei lettori (Piazza Roma, sempre alle ore 21) saranno: 17 agosto Francesco Ciabattoni, 24 agosto Maria Pia Foschini, 31 agosto Alberto Ventriglia, 14 settembre Valentina Parisani.

