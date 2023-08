ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Emiliano Viviano fino al 30 giugno 2024.

Elemento di indiscusso valore e conclamata esperienza con 499 presenze fra i professionisti, Viviano torna in Serie B dopo 14 anni dall’ultima volta, quando vestiva la maglia del Brescia, prima di spiccare il volo in Serie A.

Nasce a Fiesole il 1° dicembre 1985, percorre tutte le tappe in Nazionale dall’Under 15 alla prima squadra, il cui esordio avviene il 7 settembre 2010. E’ la Nazionale di Cesare Prandelli, che lo farà scendere in campo 6 volte: con lui in porta l’Italia colleziona 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, 3 le reti complessive subite.

In Serie B ha militato nel Cesena e nel Brescia, club quest’ultimo in cui è rimasto per quattro anni, gli ultimi in cadetteria prima di approdare in massima serie. In A esordisce col Bologna il 22 agosto 2009 nel match interno con la Fiorentina; resterà in Emilia due stagioni, prima delle esperienze col Palermo e con la Fiorentina. Nella s.s. 2013/14 fa esperienza in Premier League con l’Arsenal e l’anno dopo torna in Italia per vestire la maglia della Sampdoria in A. Coi doriani resta quattro anni (115 presenze per lui), seguono le esperienze con la Spal in A e i successivi tre anni nella massima serie turca col Fatih Karagümrük, squadra di provenienza.

Queste le prime parole di Emiliano Viviano dopo la firma sul contratto che lo legherà per un anno all’Ascoli. L’estremo difensore toscano torna in B dopo 14 anni:

“Mi è scattata la voglia di essere parte di un gruppo, d’essere protagonista e giocare in una piazza che vive di calcio, so che c’è un bel progetto, le cose sono fatte bene, volevo tornare in Italia. Una quindicina di giorni fa ho fatto una chiacchierata col DS, poi ci siamo risentiti, trovare l’accordo è stato facilissimo. Lo scorso anno avevo pensato di smettere per opportunità legate al post carriera e non perché non avessi più voglia o non stessi bene; in realtà negli ultimi tre anni ho giocato tante partite, quindi mi sono chiesto se veramente avevo voglia di smettere. Mi sono detto che avevo ancora voglia di divertirmi”.

Sul compagno di reparto Barosi:

“Se necessario gli darò consigli in privato, durante l’anno, da parte mia avrà una mano sotto ogni punto di vista. E’ vero, ho sempre detto che nel post carriera avrei voluto fare l’allenatore, ma non dei portieri. Le cose possono anche cambiare, avevo anche detto che avrei smesso di giocare e magari gioco altri cinque anni e faccio come Gigi Buffon”.

Viviano ritrova nello spogliatoio bianconero tante conoscenze:

“Bellusci lo conosco anche se non abbiamo giocato insieme, sono stato compagno di squadra di Simic, Eramo. Credo che l’Ascoli sia una squadra con tanta qualità, che ha fatto bene l’anno scorso e che sia a un passo dal poter fare il salto di qualità. Credo che in B contino tantissimo il gruppo e la forza del lavoro; se si punta forte su questi aspetti, i risultati arrivano di sicuro”.

La sua esperienza all’estero lo ha arricchito molto:“Giocare all’estero fa apprendere sempre qualcosa, ogni Paese ha il suo modo di approcciare al tifo, alla comunicazione, agli allenamenti; ogni cultura arricchisce il bagaglio. In Italia le cose si fanno bene, forse meglio che in altre parti, mi riferisco soprattutto all’aspetto tecnico, invece in Inghilterra ci sono mille cose che funzionano meglio fuori dal campo”.

Viviano si mette a disposizione di Mister, squadra, ambiente:

“Ho obiettivi di squadra, non personali: aiutare Mister, Società, compagni e portieri giovani. Non mi piace fare promesse, so che Ascoli vive di Ascoli Calcio, so che lotto sempre per il massimo, posso promettere serietà nel calarmi nella categoria, nella squadra, nell’ambiente, avranno da me il 100% dell’impegno dentro e fuori dal campo”.

