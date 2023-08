ASCOLI PICENO- Il Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo segnala che il proprio organismo regionale promuove da alcuni anni il “PREMIO SICUREZZA SUL LAVORO” e che anche per il corrente anno 2023 viene rinnovato, con il patrocinio dalla Giunta Regionale delle Marche, prevedendone il conferimento a 5 piccole/medie imprese (una per provincia operanti nel territorio regionale), intendendosi per tali le imprese che hanno meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, o che il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Dette imprese dovranno essersi particolarmente distinte per aver investito in modo determinante e significativo, oltre gli obblighi normativi, nella prevenzione e nel miglioramento della sicurezza sul lavoro. Le candidature dovranno pervenire entro il 10 Settembre 2023 (anche tramite e-mail) in forma descrittiva essenziale, presso: Federazione Nazionale Maestri del Lavoro – Consolato Regionale Marche Via Cialdini, 26 – 60122 Ancona o all’indirizzo email: [email protected]. Successivamente, una Commissione composta da rappresentanti della Regione Marche e del Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro, sarà chiamata a decretare, le 5 migliori “Buone Pratiche” (una per ciascuna provincia) tra quelle aziende che nell’ambito delle azioni a favore della Sicurezza sul Lavoro saranno valutate come più meritevoli. Le Imprese selezionate saranno quindi premiate, nel corso di un incontro pubblico previsto ad Ancona, alla presenza delle massime autorità regionali, giovedì 26 Ottobre e riceveranno una cornice che racchiude una particolare fusione in rilievo di figure simboliche, riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare i numeri: 3395771996 – 3357202516 – 3358325194.

