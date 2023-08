Match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/24, in programma sabato 12 agosto, alle ore 21, al “Bentegodi” di Verona.

ASCOLI PICENO- Marco Piccinini di Forlì è l’Arbitro designato per dirigere H. VERONA – ASCOLI, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/24, in programma sabato 12 agosto, alle ore 21, al “Bentegodi” di Verona.

Gli Assistenti sono Marco D’Ascanio e Fabrizio Aniello Ricciardi, entrambi della sezione di Ancona. Quarto Ufficiale Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

