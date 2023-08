OFFIDA – Il festival Armonie della Sera, la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia, torna a Offida con il “Duo di Firenze”.

L’evento si terrà lunedì 14 agosto, alle ore 21:15, all’Enoteca Regionale vedrà al pianoforte Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, rinomati artisti la cui caratteristiche vi è quella di proporre anche repertori inusuali e frutto di loro personali ricerche musicologiche.

Il Duo di Firenze per il concerto a Offida ha scelto di dedicare una parte del programma a Carl Czerny, autore su cui hanno sviluppato un approfondito studio e significative incisioni discografiche. La seconda parte del programma invece sarà dedicata ad autori e musiche celeberrime legate anche al mondo del cinema come Oblivion di Astor Piazzolla, Memories of Green di Avangelos Papathanassiou e poi il Concerto di Varsavia di Richard Addinsell e la Rapsodia in blue di George Gershwin. Le immagini di alcuni film accompagneranno l’esecuzione.

Il direttore artistico M° Marco Sollini esprime la sua gioia nell’ospitare il Duo di Firenze: “Costituiscono un duo consolidato e dalla lunga esperienza esecutiva, sono fiducioso che il programma da loro proposto possa emozionare il pubblico di Offida, città con cui Armonie della Sera ha oramai una consolidata collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Venite ad ascoltare questo magnifico concerto ed a brindare con noi al termine dello stesso, nel tradizionale brindisi di Ferragosto”.

Un concerto assolutamente da non perdere, con ingresso a 10 euro. Prevendita dei biglietti su www.liveticket.it/armoniedellasera

