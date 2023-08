ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Lecce le prestazioni sportive di Pablo Rodriguez.

Spagnolo di Las Palmas, nato il 4 agosto 2001, Rodriguez è un attaccante che inizia a muovere i primi passi nella scuola calcio della sua città finché non viene acquistato dal Real Madrid.

Prodotto della cantera madridista, esordisce nella seconda divisione spagnola, nelle file del Real Madrid Castilla, nella s.s. 2019/20. Arriva in Italia l’anno seguente, quando il Lecce ne acquisisce il cartellino: coi salentini disputa in due stagioni e mezzo 51 partite, realizzando 8 gol – uno proprio all’Ascoli al Via del Mare il 2 marzo 2022 – e 5 assist.

Col Lecce il primo anno centra i playoff, l’anno seguente la promozione in A. In massima serie scende in campo 4 volte con esordio a Torino il 5 settembre 2022. A gennaio 2023 si trasferisce in prestito al Brescia: 17 presenze, 3 gol e 2 assist.

