MONTEDINOVE- Il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione, Guido Castelli, questa mattina ha partecipato presso il comune ascolano di Montedinove all’inaugurazione della piscina comunale, appena riqualificata, e della nuova area di sosta per i camper.

Le strutture, che sono state finanziate anche attraverso risorse del Pnc sisma, sono state attrezzate per essere accessibili e fruibili anche dalle persone disabili. All’appuntamento hanno preso parte anche il Sindaco di Montedinove, Antonio Del Duca; l’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini; il Presidente dell’Anci Marche, Paolo Calcinaro; il Presidente della Fondazione Carisap, Angelo Tassi. Nel corso della mattinata, presso la piscina, si è poi esibita Manila Flamini, già campionessa del mondo di nuoto sincronizzato nel 2017.

Il Commissario Castelli, per il quale quella odierna è stata anche l’occasione per compiere una visita agli operatori dell’ufficio sisma di Montedinove, ha dichiarato che “riparazione vuol dire anche offrire accoglienza, opportunità di svago e di aggregazione: accessibili a tutti. Oggi qui ne abbiamo visto un esempio compiuto, in questo luogo di grande bellezza che offre un utile servizio ai suoi cittadini e a coloro i quali vogliono visitare questi territori. Certamente c’è ancora molto lavoro da fare ma il moltiplicarsi di iniziative, rese possibili anche dal Programma Next Appennino, contribuisce a rivitalizzare i nostri borghi, contrastando al contempo il fenomeno dello spopolamento che stiamo ‘aggredendo’ attraverso politiche di sviluppo e di rilancio economico-sociale”.

