ASCOLI PICENO- È tutto pronto per la seconda edizione dell’Ascoli Summer Festival, la tre giorni di concerti organizzati dal Comune di Ascoli Piceno con Best Eventi e Jam Session. Dal palco dell’Arena Squarcia, gli artisti Ernia, Bresh e Tedua sono pronti a far cantare e ballare i tanti presenti: Ernia inaugurerà la kermesse venerdì 11 agosto, Bresh sarà ad Ascoli sabato 12 agosto e Tedua chiuderà l’atteso festival domenica 13 agosto.

“Sarà una tre giorni dedicata soprattutto alle giovani generazioni” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “I tre artisti stanno scalando le vette delle classifiche della musica italiana e abbiamo visto già lo scorso anno quanti ragazzi arrivino anche da fuori provincia e regione per assistere ai concerti. Vogliamo che l’Ascoli Summer Festival diventi un evento fisso dell’estate cittadina, un vero e proprio punto di riferimento a livello musicale che permetta anche ai più giovani di scoprire e conoscere la nostra città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore agli eventi Monia Vallesi: “L’Ascoli Summer Festival si inserisce in un calendario eventi che mai come quest’anno è stato così ricco, con appuntamenti per tutti i gusti, e per tutte le età, che si sono susseguiti tutto l’anno con un focus soprattutto nei mesi da maggio a ottobre. Nella prima edizione dell’Ascoli Summer Festival abbiamo registrato un grandissimo successo nelle tre serate con Mecna&Coco, Ariete e Brunori Sas, quest’anno sono già stati venduti ancor più biglietti. Ne siamo veramente felici: ad Ascoli saranno tre giorni di grande musica”.

Gli ultimi biglietti disponibili per i tre concerti possono essere acquistati online sui circuiti TicketOne, CiaoTicket, VivaTicket e LiveNation

