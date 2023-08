Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa

ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per l’ormai tradizionale gara delle massaie nell’ambito del programma di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. Come ogni anno, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco preparando nel villaggio di piazza Arringo, ad Ascoli, le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta, potranno farlo iscrivendosi entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 14 agosto.

Considerando che poi la gara si svolgerà nell’area eventi del festival il 16 agosto alle ore 19. Una “competizione” sempre molto sentita e che ogni anno attira ad Ascoli molti visitatori. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] entro il termine previsto indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che intende prendere parte alla gara. Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa. Il vincitore o la vincitrice riceveranno una targa speciale del Premio Ascoliva alla “Migliore oliva ripiena fatta in casa”.

GLI EVENTI

Nel frattempo, proseguono gli appuntamenti culturali di Ascoliva Festival. Per la giornata di domani, 12 agosto, sono previsti i seguenti eventi: alle ore 18 nello stand del Psr l’incontro con l’azienda agricola il Gigante “Da madre a figlio l’amore per il formaggio”. Seguirà alle ore 19 una degustazione guidata a cura dell’Istituto marchigiano tutela vini con l’enologo Eleonora Marconi Sempre alle 19, ma nell’area eventi di Ascoliva, l’incontro sul tema “Conosciamo l’oliva ascolana del Piceno Dop” con l’esperto professor Leonardo Seghetti. Alle 20, infine, incontro a cura del Psr sulla Biodiversità dell’azienda agricola BioMalavolta.

LE VISITE GUIDATE

Tutti i turisti che visiteranno il villaggio di Ascoliva potranno avere, grazie al coupon Ascoliva Plus, uno sconto sulle visite guidate prenotabili sempre in piazza Arringo in collaborazione con l’associazione di guide turistiche Marche V Regio e l’associazione di categoria Federagit – Confesercenti. Le visite guidate al centro storico di Ascoli sono previste tutti i giorni nei seguenti orari: 10,30-15.30-18.30-21.30. I tour saranno garantiti previo il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Info e prenotazioni: 347 6590764 (solo whatsapp) – 351 6757317.

