ASCOLI PICENO – Un’estate musicalmente torrida per i Distretto 13 che, nel mese di agosto inanellano una lunghissima serie di serie di concerti tra Marche ed Abruzzo, spostandosi dai monti al mare.

Lasciata alle spalle una emozionante esibizione in occasione dell’evento “La notte, il circo e la luna” ad Ascoli Piceno, sabato 12 agosto la band sarà in scena a Spelonga di Arquata del Tronto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Salute. Il programma della giornata è davvero denso con le prime attività già a partire dalle 16.30 per poi proseguire con il concerto dei Distretto 13 alle 21.00 ed il dj-set di DJ Slater dalle 23.30 sino a notte inoltrata.

Domenica 13 agosto sarà la volta di Montegallo: in occasione della “Cicloturistica” organizzata dal Montegallo Bike Tour. Una giornata di musica e sport pensata per tutta la famiglia. Mentre i ciclisti saranno impegnati nella performance sportiva, familiari ed amici potranno prendere parte ad una escursione guidata sul “Sentiero dei Mulini”, adatta anche ai bambini. L’arrivo degli atleti sarà accompagnato dalla selezione musicale di DJ Faustino e poi un fantastico “Rock Pasta Party” aperto a tutti con la musica dal vivo dei Distretto 13. A seguire, fino al tramonto DJ set.

Lunedì 14 agosto sarà la volta di Appignano del Tronto dove il concerto dei Distretto 13 è inserito nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta. Il programma della serata prevede una ricchissima proposta gastronomica e dalle 21.30 il Distretto 13 Rock Party.

Martedì 15 agosto, la città di Grottammare nella splendido salotto di Piazza Fazzini, ospiterà il palco della band picena per il “Gran Ferragosto” organizzato dall’associazione Artistic Picenum con il patrocino dell’amministrazione comunale di Grottammare. La serata sarà introdotta dalla inconfondibile voce di Luca Sestili.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, maggiori dettagli sui canali social della band e degli organizzatori.

