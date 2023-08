ASCOLI PICENO – Il Comitato della Croce Rossa di Ascoli in festa per il matrimonio di 2 dipendenti Monica ed Emidio.

Entrambe ascolani e volontari e dipendenti della Cri di Ascoli. Si sono conosciuti da volontari, nel comitato della Cri di Ascoli Piceno ed hanno trovato l’amore. E’ la storia di due dipendenti della Croce Rossa di Ascoli Piceno.

L’inizio della loro storia nel volontariato per Emidio e Monica, un amore per la stessa associazione la Cri, che è poi si è trasformato in amore sbocciato tra i due giovani, che hanno deciso di condividere una promessa di vita insieme. Monica Monti è un’autista soccorritrice che entra in Cri come volontaria, continua con il servizio civile per poi essere assunta. Oggi si occupa dei trasporti dei dializzati e lo fa sempre con molta dedizione e cura.

Emidio Bonfini volontario e da poco dipendente, da qualche anno è entrato a far parte della grande famiglia di Croce Rossa dove ha trovato il suo amore.

Dedito alle attività in Cri è sempre presente in tutte le attività.

Stamattina il lieto evento ad Ascoli Piceno, rito civile, e nel pomeriggio il ricevimento e la festa a Villa Poggio Verde ad Altidona con parenti e amici.

“Voglio augurare – dice la Presidente Cristiana Biancucci, ai due giovani, di continuare ad affrontare la vita come hanno fatto fino ad ora. I due ragazzi sono la dimostrazione concreta di come si debba vivere una comunità, in una condivisone di valori, che superano la barriera dell’individualismo, azioni concrete che non sono solo idee ma aspetti fondamentali della vita di una persona e le sue relazioni”.

