ASCOLI PICENO – Il programma di Ascoliva Festival si arricchisce, a partire da domani, 17 agosto, con spettacoli ed eventi musicali che si aggiungeranno, dalle ore 22, agli incontri e ai laboratori per il filone enogastronomico e organizzati dall’Associazione Ascoliva (ideatrice e promotrice del festival). Nello specifico, domani sera, 17 agosto, alle ore 22, è in programma “L’oliva nuda balla!”: una serata di musica dance anni ’80-’90 con dj Mara. Il 18 agosto sempre alle ore 22, la coinvolgente esibizione musicale del gruppo “On Air”. Il giorno dopo, ovvero il 19 agosto, sempre alle ore 22, sarà la volta dell’esibizione della talentuosa cantautrice ascolana Giorgia De Santis, in arte Desagio, reduce dal successo ottenuto alla Rassegna Moda sotto le stelle di Confartigianato in piazza del Popolo. Infine, il 21 agosto dalle ore 21,30, la festa finale con il gruppo musicale “Dance to dance” che coinvolgerà i visitatori di Ascoliva trascinandoli nell’atmosfera degli anni ’80, ’90 e Duemila.

