CASTORANO – Mercoledì 23 agosto, dalle 17 alle 20, presso la Biblioteca comunale di via Roma sono in programma, per la terza volta, lezioni e partite libere di scacchi aperte a cittadini di ogni età.

Stanno proseguendo, dunque, le attività del progetto “Castorano e lo sport 2023” realizzato dall’amministrazione comunale e coordinato dall’Unione Sportiva Acli provinciale.

Per informazioni sulla manifestazione si può contattare il numero 3442229927.

