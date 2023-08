ASCOLI PICENO- I bianconeri sabato 19 agosto scenderanno in campo per la prima di campionato contro il Cosenza.

Le parole di Mister Viali alla vigilia, ex della sfida:“Tornare al San Vito-Marulla sarà emozionante. Mi fa piacere tornare a Cosenza, rivedrò tante persone a cui voglio bene, sarà assai emozionante. Hanno costruito una squadra molto interessante, una base solida puntellata con innesti di qualità come Mazzocchi e Tutino.

Dovremmo rimanere corti, senza perdere palle in uscita ed essendo equilibrati. Hanno un’identità ben definita ed allo stadio ci sarà grande entusiasmo. Noi ripartiremo dalla bella prestazione di Verona, come coraggio e atteggiamento, cercando di limare qualche errore di troppo”.

Dionisi è in recupero, non ci sarà Eramo in uscita sul mercato e ancora in ballottaggio il portiere, Viali dovrà scegliere tra l’esperto Viviano o Barosi.

In difesa probabilmente Botteghin e Simic, sarà titolare Falasco. Falzerano si sta allenando come terzino e il tecnico lo terrà in considerazione per ricoprire quel ruolo.

Sono 22 i bianconeri convocati da Mister Viali per il primo impegno di Campionato, che vedrà l’Ascoli affrontare il Cosenza domani alle 20:30 al “San Vito Marulla”, nella prima delle due trasferte consecutive di inizio stagione (la 2^ giornata a Modena):

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 4 Simic

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 10 Caligara, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahorè, 6 Kraja, 73 Masini

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 11 Forte, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 99 Rodriguez

Indisponibili: Tavcar

Squalificati: Bellusci

Squadra e staff nel pomeriggio si imbarcheranno sul volo Fiumicino-Lamezia Terme e in serata raggiungeranno la sede del ritiro.

Video intervista

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.