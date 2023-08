I bianconeri scendono in campo con il lutto al braccio in ricordo di Carlo Mazzone e Francesco Scorsa, venuti a mancare proprio oggi.

Stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza prima giornata del campionato di Serie B 2023/24

I bianconeri scendono in campo con il lutto al braccio in ricordo di Carlo Mazzone e Francesco Scorsa, venuti a mancare proprio oggi. Prima dell’inizio della gara osservato un minuto di silenzio.

Ascoli già sotto di un gol al ventesimo

Tutino non sbaglia dal dischetto, con un destro centrale. Rigore assegnato dopo un check var per mano di Rodriguez

Al 36° Ascoli in 10, espulso Falasco per un gomitata su Tutino, già ammonito viene espulso.

Al 41° Ascoli in 9, espulso Buchel per un fallo da ultimo uomo su D’Urso.

Si scaldano gli animi. Bianconeri in difficoltà. Assegnati 7 minuti di recupero nella prima frazione

Clamoroso Ascoli in otto al termine della prima frazione al Var Fourneau vede un pugno di Forte su Fontanarosa. Espulso anche Forte.

54′ Raddoppio Cosenza con Arioli destro al volo

61′ Tris Cosenza con Zilli, tap-in vincente dopo una respinta corta di Viviano su colpo di testa ravvicinato di Mazzocchi

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Fontanarosa, Venturi (70’ Cimino), D’Orazio; Zuccon (64’ Praszelik), Calò; Arioli (57’ Marras), D’Urso (57’ Zilli), Mazzocchi (70’ Crespi); Tutino. A disp.: Marson, Lai, Rispoli, Sgarbi, Meroni, Novello. All.: Caserta

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Quaranta, Botteghin, Falasco; Caligara (46′ Falzerano), Buchel, Masini (55’ Kraja); Rodriguez (55’ Mendes), Millico (62’ Giovane); Forte. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Simic, Gnahoré, D’Uffizi, Manzari.

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 19’ rig. Tutino (C), 54’ Arioli (C), 61’ Zilli (C)

NOTE: Ascoli col lutto al braccio per la scomparsa di Carlo Mazzone. Ammoniti: Masini (A), Caligara (A). Espulsi: al 36’ Falasco (A) per somma di ammonizioni, al 37’ Arnone (operatore sanitario Cosenza), 41’ Buchel (A) per fallo da ultimo uomo, al 47’ Forte (A) per gioco violento. Rec. 7’ pt, 1’ st

