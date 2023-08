OFFIDA – Grande fermento per la nona edizione del Fof che si terrà il 25-26 e 27 agosto. Saranno 19 le compagnie e 102 le repliche. Ingresso libero e gratuito per tutti gli spettacoli, tranne per 3 per cui bisognerà prenotare l’entrata per questione di spazio.

Il Fof anche quest’anno sarà un festival sostenibile e oltre a invitare tutti a fare la differenziata nei cassonetti che verranno posizionati per tutta la città, i due direttori artistici Remo Di Filippo e Rhoda Lopez e la Pro Loco di Offida consigliano gli spettatori di portarsi anche una borraccia che potrà essere riempita nelle diverse fontanelle della città.

Vista la mole di spettacoli, sarà opportuno organizzare il proprio tempo acquistando la guida cartacea.

Ricordiamo che ci sarà un’area ristoro in Piazza 20 Settembre e per i numerosi spettatori che arriveranno da fuori Offida è previsto il servizio gratuito di Bus Navetta.

