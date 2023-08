In occasione di Modena-Ascoli saranno quattro le assenze per squalifica in casa bianconera

ASCOLI PICENO- Stangata per l’Ascoli, il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari, adottati nel corso della partita COSENZA-ASCOLI, ha inflitto tre giornate di squalifica a Francesco Forte, espulso al 48′ per aver “colpito con un pugno al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

Una giornata di stop ciascuno per Falasco e Buchel: il primo è stato espulso per somma di ammonizioni, il secondo “per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.

In occasione di Modena-Ascoli saranno quattro le assenze per squalifica in casa bianconera: a Forte, Falasco e Buchel, si aggiunge Bellusci, che sconterà la seconda ed ultima giornata di st

op.

