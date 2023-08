ASCOLI PICENO- La band ascolana si esibirà mercoledì 6 settembre a Sanremo per le finali nazionali di Sanremo Rock and Trend.

Grande sarà l’emozione nel salire sul palco più ambito d’Italia, quello dell’Ariston, assieme ad altre band provenienti da tutta Italia per cercare di portare ad Ascoli la targa di vincitori della 36° edizione di Sanremo Rock and Trend Festival.

Marco, Fabio, Valerio, Federico e Davide, questi i nomi dei componenti dei Likra, porteranno in gara il loro ultimo singolo “E’ da tanto che ti aspetto”, pubblicato a maggio 2023 (il brano si può ascoltare nella maggiori piattaforme digitali come Spotify, Apple Music e YouTube). Chiuderanno, invece, la loro estate con i live alla Notte Bianca di Monticelli ad Ascoli Piceno il 26 agosto e con la partecipazione alla seconda edizione di Symphony of CAOS di Dj Asco il 9 settembre in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno

