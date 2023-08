ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Viali debutteranno al “Del Duca” questa sera alle 20.30 contro la neo promossa Feralpi Salò nel match valido per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT.

Per la prima partita della stagione al “Cino e Lillo Del Duca” è stato designato Giuseppe Collu della sezione di Cagliari . Gli Assistenti sono Paolo Laudato di Taranto e Mattia Politi di Lecce. Quarto Ufficiale Gabriele Scatena di Avezzano, al VAR Francesco Meraviglia di Pistoia, AVAR Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Modena-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica a Danilo Quaranta, espulso “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.

Tornano e disposizione Bellusci e Buchel anche Falasco che non risulta tra i convocati. Ancora out Forte, che dovrà scontare ancora due giornate di squalifica.

Sono 21 i bianconeri convocati da Mister Viali

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 21 Cosimi, 98 Cozzoli, 3 Haveri

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 10 Caligara, 23 Falzerano, 8 Giovane, 5 Gnahorè, 6 Kraja, 73 Masini ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 99 Rodriguez

Indisponibili: Tavcar Squalificati: Forte, Quaranta

Non risultano tra i convocati Dionisi, che ha raggiunto l’accordo con la Ternana, Eramo e Falasco che sono in lista di uscita. Ulteriori partenze potrebbero essere quelle di Francesco Forte cercato dalla Sampdoria, di Buchel e di Falzerano.

I convocati di mister Vecchi, Feralpi Salò: PORTIERI: Pizzignacco, Minelli, Volpe; DIFENSORI: Ferrarini, Tonetto, Bacchetti, Pilati, Ceppitelli, Verzeletti, Bergonzi, Martella; CENTROCAMPISTI: Musatti, Balestrero, Fiordilino, Zennaro, Carraro (C), Hergheligiu; ATTACCANTI: Butić, Di Molfetta, Compagnon, 25 Sau, Parigini, Gjyla, La Mantia, Felici. Non disponibili: Voltan, Da Cruz, Franzolini, Pietrelli.

Ecco le parole di Mister Stefano Vecchi alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, terza giornata del campionato Serie BKT: “È una partita in cui entrambe abbiamo bisogno di fare risultato. Loro partono con ambizioni diverse, dopo due sconfitte si ritrovano a giocare in casa, quindi saranno vogliosi di cambiare il loro trend e allo stesso modo anche noi. Dobbiamo continuare a portare avanti la nostra identità e migliorare in alcune situazioni rimanendo il più possibile in partita in ogni minuto della gara”.

La neo promossa Feralpì vuole riscattarsi dopo la sconfitta amara contro il Südtirol, alla ricerca dei primi tre punti e con nuovi acquisti di spessore Fiordilino (che potrebbe essere già tra i titolari) e Parigini, mister Vecchi ha annunciato alcune variazioni nell’undici titolare rispetto a quanto visto contro il Südtirol, La Mantia dovrebbe essere schierato titolare in ballottaggio con Butic. Occhio a Marco Sau che nella sua carriera ha segnato ben sei gol contro l’Ascoli in Serie B, incluso il suo ultimo nella competizione, il 18 settembre 2021; la squadra bianconera è quella contro cui ha realizzato più reti in cadetteria.

Ascoli che succede? Due sconfitte consecutive per i bianconeri di Viali nelle prime due gare di campionato. Deludente, sotto tutti i punti di vista, la prima uscìta di Cosenza con un bottino di tre reti subite ma soprattutto di 3 espulsioni.

Nella trasferta di Modena altra sconfitta con i canarini che dominano soprattutto la prima frazione e ancora un’espulsione nel finale di Quaranta.



Ultimi giorni di fuoco prima della chiusura del mercato estivo, in arrivo l’attaccante 33enne Nestorovski, ex Udinese che andrebbe a colmare le lacune in attacco e il difensore Bogdan nell’operazione che porta Dionisi alla Ternana,si tratta il ritorno di Maistro per il centrocampo.



Partenza in salita per i bianconeri che dovranno subito aggiustare il tiro altrimenti la strada per la salvezza si farà ancora più dura. Una squadra che non ha ancora trovato l’assetto giusto e una tifoseria impaziente che vorrebbe vedere acquisti di categoria oltre a Viviano e reclama contro il mercato del Ds Valentini, sui social i tifosi esprimono il proprio malumore e alla prima in casa i bianconeri dovranno fare molto di più di quanto visto fino ad ora.



