Ascoli-Feralpisalò stadio "Del Duca" ore 20.30 match valevole per la terza giornata d'andata del campionato di Serie B. Esordio dei bianconeri contro la neopromossa Feralpisalò.

Ascoli-Feralpisalò

stadio “Del Duca” ore 20.30 match valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B.

Esordio dei bianconeri contro la neopromossa Feralpisalò.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive di Ilija Nestorowski

Annuncio prima del match da parte di Patron Pulcinelli: “Buonasera a tutti, grazie di averci scelto”. Il neo acquisto “Buonasera atutti sono molto contento e con grande orgoglio difenderemo questi colori forza Picchio, stasera dobbiamo aiutare questi ragazzi’

Ore 20.10 ricordo di Carlo Mazzone, il ricordo tramite le sue frasi insieme alla sua famiglia consegna della maglia con il numero 580, e 795 che sono le partite di Mazzone in panchina, una targa ricordo da parte del sindaco con una dedica speciale.

Per un problema intestinale Bergonzi schierato titolare viene sostituito con Ferrarini

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong (6’ st Caligara), Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini (40’ st Kraja), Gnahorè, Falzerano (40’ st Cosimi); Manzari (26’ st Millico), Rodriguez (40’ st D’Uffizi); Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Cozzoli, Buchel. All.: Viali

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Tonetto; Hergheligiu (1’ st La Mantia), Carraro (1’ st Fiordilino), Balestrero; Di Molfetta (29’ st Compagnon), Butic (13’ st Sau), Felici (38’ st Parigini). A disp.: Minelli, Volpe, Bergonzi, Martella, Bacchetti, Musatti, Gjyla. All.: Vecchi

ARBITRO: Collu di Cagliari

NOTE: 28’ pt e 32’ st rig. Mendes (A), 31’ pt Rodriguez (A)

NOTE: ammoniti Balestrero (F), Ceppitelli (F), Pilati (F). Spettatori 6.488 (3.328 abbonati) per un incasso di 60.244,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 1’ pt, 5’ st

RETI: 28′ Mendes, 30′ Rodriguez, 77′ Mendes

NOTE: ammoniti 27′ Balestrero, Pilati (F.)

Spettatori 6.488 (3.328 abbonati) per un incasso di 60.244,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 1’ pt Eec. s.t. 5′

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

50′ TERMINA IL MATCH

48′ azione solitaria di Kraja e Millico che dribbla la difesa e cerca la conclusione da posizione etsremamente angolata vicino la porta respinto da Pizzignacco che porta la tiro Caligara preciso e potente respinto ancora dal portiere

45′ assegnati 5 minuti di recupero

40′ serie di cambi per l’Ascoli

39′ Conclusione di Millico a giro che termina di poco sopra il sette dopo un’azione solitaria, Mendes rimane a terrac colpito a centrocampo l’arbitro lascia proseguire

34′ bella conclusione dalla distanza di Rodriguez che termina alta

31’RIGORE E GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI MENDES che spiazza il portiere

30′ dal corner nasce il rigore pr l’Ascoli, tiro respinto di mano da Balestrero

29′ colpo alla testa subito da Mendes sulla trequarti punizione per l’Ascoli. sulla palla Milico e Caligara schema che porta poi alla conclusione di Giovane respinta da Pilati in corner

24′ punizione dai 30 metri per la Feralpi schema che porta al cross Ferrarini, palla respinta dalla difesa

19′ ammonito Pilati per fallo su Rodriguez a centrocampo

17′ Mendes in pressione recupera palla sulla trequarti serve in area Rordiguez anticipato palla suo piedi di Manzari tiro che torna a Mendes che poi sul cross conquista il corner

5′ brutto fallo su Gnahorè punizione per l’Ascoli la partita si innervosisce

5′ Caligara subentra a Adjapong rimasto a terra per un contrasto e soccorso dai medici, Falzerano schierato ora da terzino destro

1′ Fiordilino subentra a Carraro negli ospiti

PRIMO TEMPO

46′ termine della prima frazione

45′ concesso 1 minuto di recupero

38′ si riaffaccia in avanti il Feralpi corss insidioso di Di Molfetta palla che termina sul fondo senza nessuno ad intercettare

30′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI CON Rodriguez, incursione sulla fascia sinistra, tiro potente e preciso dalla distanza che si infila in rete

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI ammonito Balestrero per fallo su Masini in corsa, punizione Picchio dalla trequarti destra batte Manzari palla perfetta per la testa di Mendes che infila Pizzignacco

26′ Bellusci sfiora il gol miracolo di Pizzignacco che devia in corner nuovamente

24′ cross di Adjapong dalla destra la deviazione spinge il pallone sotto il sette opposto, smanaccia in corner Pizzignacco, ancora muiracoloso di testa sulla linea di Felici che respinge in corner il colpo di testa di Botteghin

15′ punizione per l’Ascoli, fallo su Adjapong sulla trequarti destra, batte Falzerano batti e ribatti e alla fine punizione per la Feralpi

14′ continua ad attaccare l’Ascoli con manovre ben costruite

13′ Felici ci prova dal limite, tiro lento a giro para Viviano

9′ cross di Giovane dalla trequarti sinistra Mendes la impatta con un bel colpo di testa ll’indietro palla di poco a lato

8′ Balestrero filtra per Tonetto accorrente sulla sinistra, cross su cui arriva Felici che colpisce nell’impatto Giovane punizione per l’Ascoli

6’m attacca l’Ascoli con un abella incursione di Falzerano sulla sinistra, il suo cross viene respinto dalla difesa

4′ bell’affondo del Picchio, Rodriguez lanciato in area viene atterrato l’arbitro lascia proseguire

1′ corner per la Feralpi dopo un bel affondo sulla destra, schema che porta alla conclusione ravvicinata ma poco insidiosa di Felici

0′ – inizia il match palla agli ospiti

