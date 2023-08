OFFIDA – Siamo venuti al mondo per vivere o per funzionare? La nostra esistenza può essere ridotta a mera esperienza misurata in funzione della sua utilità? Sullo sfondo di una società sconvolta dal neoliberismo, dominata dall’individualismo sfrenato e dal mito della prestazione illimitata, la Fondazione Lavoroperlapersona dedica tre giorni di approfondimento su questi temi nel suggestivo Teatro Comunale Serpente Aureo di Offida.

Il Film Festival Offida, dal 15 al 17 settembre 2023, sarà un’occasione unica per esplorare il tema della prestazione e di come le sue metriche siano in grado di influenzare la salute e trasformare scuola e lavoro. I confini tra lavoro e prestazione, il valore della nostra salute e il ruolo dell’educazione saranno i temi centrali delle proiezioni cinematografiche, dei dibattiti appassionanti e dei gruppi di lavoro. Sarà un’opportunità per esplorare nuove prospettive, scambiare idee e scoprire soluzioni innovative.

Il Film Festival Offida è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Tuttavia, per garantire una migliore organizzazione, ti invitiamo a registrarti sulla pagina dedicata del sito www.lavoroperlapersona.it. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo evento straordinario che celebra il valore del lavoro e desidera rimettere al centro la persona nell’economia e nel lavoro.

Tre Focus: Lavoro, Salute, Scuola

Tre Proiezioni:

You can’t automate me di K. Jazbec , Olanda (2021) Quello che serve di C. D’Ambros e M. Cirri , Italia (2020 ) L’acqua, l’insegna la sete – Storia di classe di V. Jalongo , Italia (2020)

Uno spettacolo Teatrale

Doomsday Clock. L’apocalisse arriva a mezzanotte. Testo e regia di Laura Fatini con Luca Mauceri ,

Pierangelo Margheriti e Giulia Roghi.

L’edizione del 2023 – dal titolo Sergiacomi tra arte, sacro e comunità – Il «ritorno a casa» delle Merlettaie – si svolgerà sabato 2 settembre alle ore 18:00 presso Largo della Musica “Ciro Ciabattoni” per spostarsi poi Labo – ratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi (LaDiMAS).

L’opera peregrina di cui si parla è stata realizzata nel 1975 (la più piccola delle merlettaie) e nel 1977 (le altre due), su commissione di un privato del torinese, per essere poi spostata in un castello di Assisi dove è rimasta esposta, prima all’interno, poi all’esterno della struttura, fino a gennaio del 2023 quando è arrivata in Offida per es- sere ospitata nei luoghi che l’hanno concepita. L’opera, infatti, è stata acquistata da Gabriele Gabrielli, proprietario del Museo Aldo Sergiacomi e presidente della Fondazione Lavoroperlapersona, per ricollocarla nel territorio di appartenenza e accoglierla nei suoi luoghi di generazione e nella sua storia: una sorta di rinascita di quest’opera tanto cara ad Offida. La disponibilità del gruppo bronzeo permetterà così ai suoi cittadini e turisti che la visiteranno di scoprire particolarità e differenze di entrambi i complessi, uno dei quali posto all’entrata del paese nel 1983 e, l’altro, collocato ora all’entrata della Fondazione Lavoroperlapersona e del Museo laboratorio di Via Fabiani 24 all’interno del quale le opere sono state concepite. Bentornate Merlettaie

