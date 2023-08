ASCOLI PICENO – Una vittoria meritata che i bianconeri hanno cercato e voluto, gioco scoppiettante e dinamico contro un avversario che per mantenere la categoria dovrà fare molto di più termina con un netto 3 a 0 Ascoli-Feralpisalò match valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B allo stadio “Del Duca”.

Esordio dei bianconeri in casa che dopo la presentazione del centravanti Nestorowski e il commovente ricordo di Carletto Mazzone scendon in campo col piglio giusto. Un movimento continuo, Gnahorè regista che si abbassa al centro della difesa, Falzerano in grande splovero così come Manzari e Rodriguez e un Samuel Giovane che gioca da vero leader schierato da terzino sinistro, in avanti Pedro Mendes lotta e spinge in pressing su ogni pallone, sigla il primo gol con un gran colpo di testa e poi la doppietta su rigore inframezzato dal gran gol di Rodriguez.

TABELLINO DEL MATCH

In sala stampa le parole dei protagonisti

Mister Viali al termine: “La formazione nata su quello che vedo a Modena mancata qualità ho cercato di alzara con Gnahorè e avevo il dubbio di poter concedere qualcosa sulla fase di non possesso abbiamo messo alle corde l’avversario anche in non possesso ha fatto una grande prestazione. Rodriguez? L’ho voluto perchè a Brescia mi è piaciuto molto è un giocatore che ha grandi qualità e gli manca solo lo step fare più gol, ha fatto esperienze troppo brevi ora avrà continuità che lo aiuterà.

Siamo molto felici di aver raggiunto la prima vittoria, abbiamo passato settimane non piacevoli in campo e fuori anche con la perdita di Mazzone, oggi lo abbiamo onorato con una grande partita e siamo soddisfatti per la gente e la famiglia.

Oggi ho visto fluidità nel gioco e negli errori, nelle reazioni agli errori, si perdeva palle ma subito la si riconquistava c’è ancora tantissimo da fare dobbiamo crescere in tutte le fasi.

Gioco dinamico senza punti di riferimento, pressione alta e giocatori sempre in movimento avete lavorato molto su questo? La partita l’abbiamo preparata solo ieri e tanto merito ai ragazzi perchè hanno dato tanta disponibilità e la pressione alta l’abbiamo fatta anche a Verona e a Modena e per quanto riguarda lo svuluppo abbiamo cercato superiorità numerica in zona palla e una superiorità numerica nella dinamicità che di solito fa la Feralpi senza dare riferimenti.

Il prossimo avversario è un avversario complicato oggi non hanno giocato, squadra fisica che gioca con molta intensità. Dobbiamo recuperare velocemente e metterci a testa bassa a lavorare per andare a Bolzano e giocare con grande determinazione, I risultati li fanno gli atteggiamenti.

Calciomercato? Stanno arrivando giocatori nuovi quindi ci sarà anche da inserire nuove figure.

Mister Vecchi, FeralpiSalò:”Non sono soddisfatto potevamo fare di più ma l’Ascoli ha dimostrato di essere più forte. Non abbiamo una grandissima reazione dopo i gol, all’inizio buoni equilibri poi ci siamo sciolti dopo il raddoppio. Qualcuno è indietro di condizione chi per infortuni che perchè arrivato da poco. Dobbiamo ricompattarci perchè altrimenti è difficile fare questa categoria.”

