OFFIDA – I 6 cortometraggi del progetto 6 dimore in cerca d’autore sono stati selezionati all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e saranno presentati nello spazio delle Giornate degli Autori, la sera di sabato 2 settembre dalle ore 17:30 alle 18:30 presso la Casa degli Autori. Nell’ambito della presentazione sarà proiettato il corto Giardino Cielo Terra di Paolo Consorti.



I relatori saranno: il Senatore Guido Castelli commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, l’Assessore Cultura Regione Marche Chiara Biondi, Daniela Tisi dirigente settore Beni e Attività Culturali Regione Marche, il presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission Avv. Andrea Agostini, il direttore di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission Francesco Gesualdi, Sandro Angelini – Piceni Art For Job – produttore dei cortometraggi, Giacomo Andreani e Claudia Grandinetti dell’agenzia per la promozione turistica del progetto Expirit S.r.l., Stefania Pignatelli vicepresidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Marche, Paolo Consorti regista del corto Giardino Cielo Terra (sceneggiatura: Emanuele Mochi, Paolo Consorti; cast artistico: Rebecca Liberati, Cristiano Caldironi, Andrea Caimmi, Cecilia Menghini, Roberto Rossetti, Alessia Raccichini).

Speciale guest star dell’incontro sarà Stefania Rocca, attrice poliedrica nota per le sue interpretazioni sia in film di registi prestigiosi nazionali ed internazionali (Kenneth Branagh, Antony Minghella, Abel Ferrara ma anche Dario Argento, Salvatores, Verdone, Cristina Comencini, D’Alatri e molti altri ancora) che per alcune delle più amate e seguite serie TV, e che di recente si è cimentata anche con la regia teatrale, affrontando temi sociali attuali e coinvolgenti.

In questa occasione Stefania Rocca affiancherà il regista Paolo Consorti quale co-protagonista del suo prossimo film in lavorazione dal titolo La sindrome di Copertino, una singolare rivisitazione della vita del Santo di Osimo – le riprese saranno a Roma, nelle Marche e in Puglia – nella quale sarà “anima femminile” e motore della vicenda.

Il progetto 6 dimore in cerca d’autore coinvolgerà il pubblico nella scoperta delle Marche abbracciando tutti i sensi, proponendo la presentazione e proiezione in abbinamento ad una degustazione di vini che esprimono l’eccellenza della produzione tipica e di alta qualità del territorio, offerti dall’azienda vitivinicola Ciù Ciù, partner del progetto.

Il Progetto 6 dimore in cerca d’autore si articola in sei cortometraggi narrativi con la produzione di Sandro Angelini di Piceni Art For Job, produzione esecutiva a cura di Yuk!Film di Damiano Giacomelli e Sushiadv. di Giordano Viozzi, distribuzione a cura di Cattive Distribuzioni e coordinamento Dimore Storiche a cura di Stefania Pignatelli.

I corti, affidati a promettenti registi della scena regionale e accomunati da un’estetica elegante, vanno a comporre un mosaico visivo ed emozionale di generi diversi e di grande impatto.

Attraverso i suggestivi cortometraggi ambientati nelle dimore storiche del Piceno, 6 dimore in cerca d’autore, progetto di rete che ha come capofila Gruppo Appy agenzia marchigiana di marketing e consulenza specializzata nel supporto e innovazione delle aziende locali, propone un’esperienza immersiva di conoscenza nella bellezza e nel valore artistico del territorio piceno e intende contribuire, attraverso la potenza evocativa del racconto filmico, alla rinascita di una terra duramente colpita dal sisma del 2016/2017.

Dopo il Festival del Cinema di Pesaro, la partecipazione a Venezia rappresenta dunque un altro importante passo nel percorso distributivo dei cortometraggi di 6 dimore in cerca d’autore.

In questa occasione verrà presentato anche il Press Tour di promozione cineturistica – in via di organizzazione a cura di Anna Olivucci, AD del progetto per il produttore Piceni Art For Job – rivolto, in fase di lancio, alla stampa di settore cineturistico e destinato ad implementare l’offerta dei tour operator con un prodotto innovativo.

Il Tour toccherà luoghi ricchi di storia e memoria, valorizzandone la bellezza come luoghi a valenza turistico-culturale e insieme come potenziali set per la realizzazione di film. In attesa delle prossime storie, località e autori per raccontare l’infinita bellezza delle Marche.

