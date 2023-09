ASCOLI PICENO – A palazzo dell’Arengo, presso la sala de Carolis e Ferri, è stato presentato il programma della festa nazionale di mondo sociale.

La due giorni, fortemente voluta dal comune stesso, si terrà ad Ascoli Piceno il 2 e 3 settembre. Ad esporne gli eventi più importanti la presidente nazionale, Daniela Perticarà, Renato Cappelli, Michele Palmisani e l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni. Proprio quest’ultimo, intervenuto all’evento, ha voluto esprimere la propria soddisfazione rispetto all’evento che si terrà in città: “Sono grato alla presidente Perticarà per questa opportunità di ospitare la festa nazionale di mondo sociale, un’associazione che opera in una sinergia tra giovani e meno giovani, i cui circoli sono presenti anche sul nostro territorio”.

“Questo evento – prosegue la presidente nazionale – attirerà 500 persone appartenenti ai circoli di tutta Italia, in particolare da Puglia, Lazio ed Emilia Romagna. Il programma è ricco di eventi, specialmente per i meno giovani, i quali potranno assistere, tra le altre, alle esibizioni di Bobby Solo ed Equipe 84. Una scelta doverosa – precisa – visto che buona parte degli eventi estivi sono stati prettamente rivolti a fasce di età giovanili”.

La presidente Perticarà ha voluto anch’essa esprimere gratitudine per l’ospitalità, grazie alle quale potrà far conoscere l’associazione di cui è a capo: “Sarà un modo per unirsi e confrontarsi, sono felice che i centri – quale è quello di Ascoli Piceno – possano aprire le proprie porte a realtà come la nostra. E’ importante farlo – prosegue – poichè offriamo opportunità: sia per i giovani che per i meno giovani”.

La conferenza è poi proseguita con l’esposizione del programma, il quale si comporrà di attività che spaziano dal ludico all’istituzionale, tra cui anche la fanfara dei bersaglieri. Di seguito il calendario delle due giornate:

Sabato 2 settembre 2023

ORE 10.00: Arrivo in piazza del popolo, con bandiere del mondo sociale

ORE 10.30: Visita guidata alla storica città d’arte

ORE 13.00: Pranzo/gemellaggio nei centri della città

ORE 16.00: Torneo nazionale burraco mondo sociale – piazza della verdura

ORE 19.00: Piazza del popolo fanfara dei bersaglieri – momenti istituzionali

ORE 20.00: Cena di sestiere

ORE 21.30: Esibizione a piazza del popolo della band “Equipe 84”

Domenica 3 settembre 2023

ORE 9.30: Convegno “Insieme si può” – percorsi condivisi di volontariato – palazzo dei capitani

ORE 11.00: Celebrazione SS.Messa, cattedrale di Sant’Emidio

A seguire corteo istituzionale e rievocazione storica della quintana

ORE 13.00: Pranzo nei ristoranti della città

ORE 16.30: Grande spettacolo a piazza del popolo con Bobby Solo

ORE 18.30: Estrazione della lotteria

Per le due giornate:

Mercatino dell’artigianato in piazza arringo, gruppi folkloristici e stand gastronomici

