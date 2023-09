Artista contemporanea conosciuta in tutta Europa che terrà un corso dal 7 al 10 settembre nella sede dell’Associazione Il Merletto in Corso Serpente Aureo, 2

OFFIDA – “L’arte del Merletto a Tombolo supera i confini nazionali e torna a legare generazioni di appasionate/i provenienti da realtà e culture differenti. È quanto accadrà questo fine settimana nel corso organizzato dall’Associazione Il merletto di Offida, che ringrazio, con il coinvolgimento dell’insegnante bulgara, nonché antropologa, Bistra Pisancheva”.

Così l’Assessore Cristina Capriotti annuncia l’arrivo a Offida di un’artista contemporanea conosciuta in tutta Europa che terrà un corso dal 7 al 10 settembre nella sede dell’Associazione Il Merletto di Offida in Corso Serpente Aureo, 2.

“Siamo orgogliosi e onorati di accogliere la maestra – commenta Chiara Caucci, presidente dell’associazione – L’iniziativa, frutto di un lungo lavoro, rappresenta appieno lo spirito dell’associazione che si propone di promuovere e valorizzare l’arte del Merletto a Tombolo anche attraverso un prezioso e ricco confronto con altre realtà territoriali e diverse tecniche di lavorazione. Ringrazio tutte le associate e in particolare Luigina di Girolamo per l’impegno profuso nell’organizzazione del corso”.

Non è la prima volta che l’associazione ospita maestre di fama europea. Ricordiamo il corso tenutosi nel 2021 e 2022 con Rosa Alba Mariano, merlettaia di Lecce esperta di Cluny e Craponne, lavorazioni a tombolo su piatto francese.

Maria Pisancheva realizza pizzi da 25 anni e si ispira alla natura. Ha scritto una sua tesi di dottorato

“Merletto: tecnologie culturali e pratiche sociali” presso l’Università di Sofia nel 2021.

Ha insegnato in Spagna, Francia e Slovacchia e quest’anno sarà in Italia e in Belgio per la prima volta.



“Sono felice di aver ricevuto l’invito a condividere le mie competenze a Offida – commenta l’artista – Vorrei ringraziare l’Associazione per questa meravigliosa opportunità di far conoscere una nuova tecnica in Italia”.

“Certamente un’opportunità di confronto, scambio e contaminazione culturale – conclude la Capriotti – in cui sarà possibile cimentarsi con una tecnica di lavorazione contemporanea ed innovativa. Un’esperienza sicuramente interessante con un’insegnante che porta in tutta Europa la propria arte e che ringrazio per la disponibilità”.

Il corso nei seguenti orari:

Giovedì 7 settembre dalle 15:00 alle 19:00

Venerdì 8 settembre e sabato 9 settembre dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 10 settembre dalle 09:00 alle 13:00.

Per informazioni e iscrizioni 339/2725579 (Luigina)

